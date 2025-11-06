鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-06 17:37

‌



衛福部近日拋出健保補充保費改革引起民怨，擬針對股利、利息、租金改為「年度結算」進行徵收，只要收入累計超過 2 萬元，即須繳納 2.11% 的補充保費，部長石崇良更直言「謝謝高股息、高股利者貢獻很多」，引起存股族投資人哀鴻遍野。對此，法人表示，所得替代方案不只高股息，可善用市值型 ETF、海外型 ETF 所得免稅額，為自己打造現金流。

補充保費改革拿高股息開刀？法人提解方「轉進市值型+海外型」。（鉅亨網資料照）

根據新制下試算，2025 年全年只要持有 00878 超過 12 張，總年度領到 21240 元，即要繳交 448 元的補充保費；而 00919 如本季維持前次配息 0.54 元，只要持有超過 8 張，就必須繳交 425 元的補充保費，換言之，存越多扣越多，引起市場投資人震撼。

‌



法人分析，高齡退休化議題推動國人對於現金流需求，所得替代方案也可考慮長期投資具有成長性的市值型 ETF，透過市值型 ETF 的複利累積、低配息特色，不僅為自己節稅、也更能看到資產累積的果實。

以近期熱度極高的 0050 為例，統計至 10/30 0050 成立以來報酬 1314%，以每年 250 個交易日計算年化報酬率為 12.8%，不到 5.8 年可為投入資產翻倍。4 月台股大跌以來，0050 績效回彈逾 70%，明顯優於高股息 ETF 0056、00919 的 41.1%、24.5%，今年已有不少民眾轉投市值型 ETF 懷抱，或透過定期定額方式多元布局。知名財經教授周冠男也表示，「台灣資本利得免稅，所以不如不要領息，需要用錢的時候自己再賣掉就好了。」

不想領息的民眾也可選擇 0050 連結基金不配息級別或 TISA 級別，其績效高度貼合 0050 外，0050 ETF 連結基金投資 0050 的部位，經理費不會重複收取，經理費率除了比照 0050 外，TISA 級別定期定額連續扣款達 24 個月 (含) 以上，管理費再打五折。