鉅亨速報

營收速報 - 聯嘉投控(3717)10月營收5.65億元年增率高達999999.99％

鉅亨網新聞中心


聯嘉投控(3717-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣5.65億元，年增率999999.99%，月增率9.16%。

今年1-10月累計營收為15.42億元，累計年增率999999.99%。

最新價為18.05元，近5日股價下跌-5%，相關汽車工業下跌-1.01%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-399 張
  • 外資買賣超：-406 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+7 張

近2個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 5.65億 0% 9%
25/9 5.18億 0% 13%

聯嘉投控(3717-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為LED車燈模組及元件。LED號誌燈、路燈、節能照明產品及模組。LED背光源元件及模組。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

