營收速報 - 聯嘉投控(3717)10月營收5.65億元年增率高達999999.99％
鉅亨網新聞中心
聯嘉投控(3717-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣5.65億元，年增率999999.99%，月增率9.16%。
今年1-10月累計營收為15.42億元，累計年增率999999.99%。
最新價為18.05元，近5日股價下跌-5%，相關汽車工業下跌-1.01%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-399 張
- 外資買賣超：-406 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+7 張
近2個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|5.65億
|0%
|9%
|25/9
|5.18億
|0%
|13%
聯嘉投控(3717-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為LED車燈模組及元件。LED號誌燈、路燈、節能照明產品及模組。LED背光源元件及模組。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 核電重啟決策「下月前」出爐！龔明鑫證實：安全審查與原廠配合度 才是關鍵
- 今國光利基型產品營收占比提升 10 月營收4.06億元創9年新高
- 氣立Q3轉盈每股賺0.11元 感測器與仿生手成新成長動能
- 東科-KY成本結構優化有成 Q3賺3.2億元 前三季EPS 9.66元創歷史次高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇