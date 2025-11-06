search icon



營收速報 - 尖點(8021)10月營收4.38億元年增率高達38.74％

鉅亨網新聞中心


尖點(8021-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣4.38億元，年增率38.74%，月增率4.6%。

今年1-10月累計營收為35.06億元，累計年增率20.76%。

最新價為122元，近5日股價上漲7.46%，相關其他電子下跌-4.28%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2599 張
  • 外資買賣超：+304 張
  • 投信買賣超：+2175 張
  • 自營商買賣超：+120 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 4.38億 39% 5%
25/9 4.18億 30% 7%
25/8 3.90億 22% 8%
25/7 3.61億 13% 1%
25/6 3.58億 12% 7%
25/5 3.33億 14% 4%

尖點(8021-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電子線路板專用微型鑽針及銑刀之產銷。電子線路板製程加工。電腦數值控制工具機專用切削刀具及加工週邊設備之產銷。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

尖點

