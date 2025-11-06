營收速報 - 尖點(8021)10月營收4.38億元年增率高達38.74％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為35.06億元，累計年增率20.76%。
最新價為122元，近5日股價上漲7.46%，相關其他電子下跌-4.28%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2599 張
- 外資買賣超：+304 張
- 投信買賣超：+2175 張
- 自營商買賣超：+120 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|4.38億
|39%
|5%
|25/9
|4.18億
|30%
|7%
|25/8
|3.90億
|22%
|8%
|25/7
|3.61億
|13%
|1%
|25/6
|3.58億
|12%
|7%
|25/5
|3.33億
|14%
|4%
尖點(8021-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電子線路板專用微型鑽針及銑刀之產銷。電子線路板製程加工。電腦數值控制工具機專用切削刀具及加工週邊設備之產銷。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
