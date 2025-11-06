search icon



營收速報 - 美達科技(6735)10月營收4,138萬元年增率高達102.73％

鉅亨網新聞中心


美達科技(6735-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣4,138萬元，年增率102.73%，月增率1.9%。

今年1-10月累計營收為2.64億元，累計年增率-15.37%。

最新價為63.7元，近5日股價下跌-4.19%，相關其他電子類指數下跌-1.3%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+63 張
  • 外資買賣超：+60 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 4,138萬 103% 2%
25/9 4,061萬 88% 73%
25/8 2,343萬 10% -24%
25/7 3,068萬 14% 6%
25/6 2,888萬 7% 96%
25/5 1,470萬 -53% -27%

美達科技(6735-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體之類比暨混合訊號積體電路測試儀器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

