營收速報 - 美達科技(6735)10月營收4,138萬元年增率高達102.73％
今年1-10月累計營收為2.64億元，累計年增率-15.37%。
最新價為63.7元，近5日股價下跌-4.19%，相關其他電子類指數下跌-1.3%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+63 張
- 外資買賣超：+60 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|4,138萬
|103%
|2%
|25/9
|4,061萬
|88%
|73%
|25/8
|2,343萬
|10%
|-24%
|25/7
|3,068萬
|14%
|6%
|25/6
|2,888萬
|7%
|96%
|25/5
|1,470萬
|-53%
|-27%
美達科技(6735-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體之類比暨混合訊號積體電路測試儀器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
