search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

東科-KY成本結構優化有成 Q3賺3.2億元 前三季EPS 9.66元創歷史次高

鉅亨網記者吳承諦 台北


聲學 ODM 廠東科 - KY(5225-TW) 今 (6) 日公布第三季財報，稅後純益 3.2 億元，季增近 4 成，每股純益 4.14 元，累計前三季每股純益 9.66 元，皆創同期歷史次高；東科 - KY 表示，雖然出貨受關稅影響，不過在成本結構優化，仍帶動獲利走強。

cover image of news article
東科-KY成本結構優化有成 Q3賺3.2億元 前三季EPS 9.66元創歷史次高 。(圖：shutterstock)

東科 - KY 第三季營收 36.2 億元，季增 42.1%，年減 4.9%；毛利率 18.9%，季增 1.0 個百分點，年減 0.3 個百分點；營業利益 3.4 億元，季增 42.4%，年減 15.1%；營益率 9.3%，季增 1.6 個百分點，年減 1.1 個百分點。稅後純益 3.2 億元，季增 36.9%，年減 5.3%，每股純益 4.14 元。


東科 - KY 前三季累計營收 88.5 億元，年減 8.1%；毛利率 17.4%，年減 0.7 個百分點；營業利益 7.4 億元，年減 6.4%；營益率 8.3%，年增 0.1 個百分點；稅後純益 7.5 億元，年減 5.0%，每股純益 9.66 元。

東科 - KY 表示，第三季第三季營收 36.2 億元，毛利率為 18.9%，較去同期微幅減少，但都是歷年來次高。2025 年第三季在品牌客戶新品延遲發表，及受貿易戰及關稅影響，出貨稍嫌鈍化。

東科 - KY 指出，不過公司延續原物料價格穩定、成本結構優化、費用管控得宜，累計前三季營業利益率、稅後淨利率皆創歷史最佳、單季每股盈餘創單季歷史同期次佳。明年在新客戶陸續開拓有成，營運持續正向穩健。

文章標籤

東科-KY聲學第三季

相關行情

台股首頁我要存股
東科-KY112.5+3.21%

鉅亨贏指標

了解更多

#利空進貨

偏強
東科KY

74.19%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
東科KY

74.19%

勝率

#營收獲利增加

偏強
東科KY

74.19%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty