search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

今國光利基型產品營收占比提升 10 月營收4.06億元創9年新高

鉅亨網記者張欽發 台北


今國光 (6209-TW) 在 2025 年營運轉機性濃厚，由最新的營收分析顯示，法人指出，遠紅外線熱成像鏡頭營收已在今國光的 9 月營收占比過半，第四季的出貨仍旺，10 月營收 4.06 億元，創 9 年來新高，月增 10.1%，年增 95.88%。

cover image of news article
今國光董事長陳慶棋。(鉅亨網記者張欽發攝)

光學元件廠今國光 2025 年 1-10 月營收 28.35 億元，年增 45.14%。


今國光遠紅外線熱成像鏡頭爲利基型產品，且出貨放量之外，並擴大了營運經濟規模，法人預估，今國光毛利率在第二季站上 20.49%，第三及第四季毛利率都將遠優於此一水準，全年可望轉盈。

轉機色彩濃厚的光學元件廠今國光，在廣東佛山廠生產的的遠紅外線熱成像鏡頭，運用於車載自動駕駛、無人 機、機器人、槍隻瞄準具、溫度感測等，2025 年起訂單回溫，尤其是遠紅外線熱成像鏡頭製程必須使用稀土元素，在中國大陸加緊管制稀土出口同時，也使海外光學元件廠相對取得原料困難，也使今國光在廣東佛山生產更具利基。

今國光 2025 年上半年稅後純益 1815 萬元，每股純益 0.1 元，較去年同期由虧轉盈。

文章標籤

今國光紅外線營收光學

相關行情

台股首頁我要存股
今國光47.8+7.30%

鉅亨贏指標

了解更多

#利空進貨

偏強
今國光

95.24%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
今國光

95.24%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty