〈焦點股〉全新10月營收創新高、基板供貨穩定 翻紅漲逾7%

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-06 13:18

三五族磊晶廠全新 (2455-TW) 公告 10 月營收，繼 9 月營收創高後，受惠於 AI 出貨持續強勁、光電子產品出貨挹注，全新 10 月營收為 3.55 億元、月增 2.41%、年增 50.33%，再寫史上同期新高。激勵全新今 (6) 日股價開高震盪後，盤中由黑翻紅，在大單持續敲進下，量增價揚，一度上漲逾 7%，站上所有均線。

10月營收創新高、基板供貨穩定，全新跳空上揚盤中漲半根停板 。(圖：shutterstock)

全新 10 月除了光通訊及 AI 伺服器需求持續強勁，在今 (2025) 年第 2 季後，因全球磷化銦 (Inp) 基板供應的出貨限制緩解、缺料困境舒緩，帶動全新的磊晶產品出貨暢旺。

法人指出，全新除了在光通訊產品出貨續創高點，目前斬獲美系大廠的 AI 眼鏡的加工，也在本 (11) 月在新機台架設完備下，準備出貨予客戶，看好全新第 4 季有望維持高檔出貨，未來在資料中心 (Data center) 需求強勁下，明 (2026) 年營收有望再創高。