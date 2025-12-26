〈焦點股〉外資連4買加持 IET-KY關禁閉照漲逾半根停板

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-26 11:59

三五族光通訊廠 IET-KY(4971-TW) 英特磊近期受惠 AI、光通訊需求強勁挹注營收增長，近期雖遭列處置股至明 (2026) 年 1 月 6 日，但在光纖網路需求持續旺盛，產業前景看好，加上外資已連 4 買按讚，今 (26) 日開高走高，一度漲逾半根停板，盤中股價也再度衝破 300 元大關。

IET-KY英特磊董事長高永中。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

英特磊因應光通訊需求強勁，明年將繼續聚焦於主力磷化銦 (Inp) 產品，出貨量可望倍增，有望將產品業務占比推至 50% 以上，產品毛利率有機會從 60% 再向上攀升。

‌

