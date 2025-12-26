search icon



〈焦點股〉外資連4買加持 IET-KY關禁閉照漲逾半根停板

鉅亨網記者黃皓宸 台北

三五族光通訊廠 IET-KY(4971-TW) 英特磊近期受惠 AI、光通訊需求強勁挹注營收增長，近期雖遭列處置股至明 (2026) 年 1 月 6 日，但在光纖網路需求持續旺盛，產業前景看好，加上外資已連 4 買按讚，今 (26) 日開高走高，一度漲逾半根停板，盤中股價也再度衝破 300 元大關。

cover image of news article
IET-KY英特磊董事長高永中。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

英特磊因應光通訊需求強勁，明年將繼續聚焦於主力磷化銦 (Inp) 產品，出貨量可望倍增，有望將產品業務占比推至 50% 以上，產品毛利率有機會從 60% 再向上攀升。


此外，英特磊近期與光聖 (6442-TW) 進行換股策略聯盟，同步針對矽光子 (CPO) 技術進行互惠合作，雙方強強聯手，藉以搶占光通訊市場先機，也著眼於中長期產業布局，深化台美雙基地與長期策略聯盟。

法人表示，在高速光通訊需求仍強勁下，英特磊目前目前在 100G/200G PD(磷化銦 PIN) 訂單明顯成長，產品聚焦高毛利、高技術門檻，MBE(分子束磊晶) 技術也具領先優勢，加上英特磊的銻化鎵 (GaSb) 產品與美國國防大廠有長期合作專案，預期未來兩年將維持穩定的成長，也加強產品的營運動能。


矽光子IET-KYAI光聖

