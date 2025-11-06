〈MSCI調整〉台股權重一升兩平 11/24盤後生效

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-06 10:56

MSCI 今 (6) 日凌晨公布最新調整，台股本次調整方面，在「MSCI 全球市場指數」權重由 2.23% 上調至 2.25%，調升 0.02%；在「MSCI 全球新興市場指數」權重維持 20.46%；在「MSCI 亞洲除日本指數」權重維持 23.15%。

MSCI 今 (6) 日凌晨公布最新調整。(圖：shutterstock)

MSCI 每年於 2、5、8、11 月執行指數定期審核與調整，其中 2、8 月為季度調整，5、11 月為半年度調整，此次半年度調整結果將於台灣時間 11 月 24 日收盤後生效。

本次 MSCI 季度調整，以「MSCI 全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為中國，權重增加 0.10%；而本次權重調降最多之國家為沙烏地阿拉伯，權重降低了 0.07%，其餘國家權重變化不大。

根據 MSCI 的說明，本次成分股新增紫金礦業等 17 檔股票，刪除光大銀行等 16 檔，調整後 MSCI 中國 A 股指數成分股增加 1 檔至 385 檔，檔數週轉率約 4.4%。本次調整成分股檔數及整體權重變化有限。