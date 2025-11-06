東陽10月營收回升至5月以來高點 Q4旺季加速生產出貨中

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-06 15:27

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (6) 日公布 10 月合併營收 21.96 億元，月增 13.78%，年減 2.87%，回升到 5 月以來高點，而時序進入第四季傳統旺季，東陽表示，市場需求正持續增溫中。

東陽10月營收回升至5月以來高點。(鉅亨網資料照)

東陽前 10 月合併營收 207.82 億元，年減 0.73%，隨著旺季報到，正加速生產、備貨與裝櫃，法人看全年營收仍有望挑戰去年新高的水準。

東陽也強調，正持續推進科工、七股新廠等建廠計畫，全力滿足客戶旺季需求。

東陽 AM 事業 10 月合併營收 15.9 億元，前 10 月合併營收 156.44 億元，年增 0.44%。

而東陽 OEM 事業 10 月合併營收 6.05 億元，來到今年以來單月高點，前 10 月合併營收 51.37 億元。

法人分析，在關稅影響下，美國汽車庫存量逐步增加，消費者加強轉向維修市場，AM 件需求將更明顯，並有望擴大與 OEM 件價差。

而 OEM 方面，在中國新能源車客戶拉貨帶動下，也可望恢復成長。