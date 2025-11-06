search icon



最新產業數據顯示，字節跳動旗下 AI 助理「豆包」在今年第三季反超 DeepSeek，以 1.72 億月活躍用戶規模登頂中國行動端 AI 應用程式榜首，引發業界關注。

cover image of news article
反超DeepSeek！Q3以1.72億月活用戶拿下行動端AI王座 豆包將是「新百度」？（圖：Shutterstock）

根據 QuestMobile 發布的《2025 年第三季 AI 應用產業報告》，目前行動端 AI 應用用戶總規模已突破 7 億，豆包與 DeepSeek 分別以 1.72 億、1.45 億每月活躍用戶數量佔據主要位置。


豆包的崛起，被業界普遍歸因於字節跳動的「APP 工廠」基因與資源優勢，該公司在產品研發、使用者洞察及生態協同上累積深厚，其團隊對行動端互動邏輯的理解與快速迭代能力，成為豆包突圍的關鍵。

值得注意的是，DeepSeek 雖未透過 APP 直接獲利，但其技術累積仍不可小覷，而豆包的勝出更反映出字節跳動在 AI 助理賽道的全方位佈局優勢。

這場競爭的背後是科技巨頭對 AI 時代流量入口的競爭。回溯網路發展脈絡，百度曾以「中文搜尋」壟斷 PC 端資訊檢索入口，靠 SEM 與資訊流廣告崛起，但行動網路時代，垂直 APP 瓜分流量、小螢幕互動不便等問題，讓傳統搜尋模式式微。

字節跳動憑藉著「推薦演算法 + 用戶共創內容」模式突圍，今日頭條、抖音等產品透過主動推送與內容分成，重構了用戶內容獲取習慣。本質上，字節與百度的邏輯相似，只是從「人找資訊」轉向「資訊找人」。

AI 時代的到來，為資訊檢索帶來新解法。行動端 AI 助理不僅能過濾垃圾訊息、精準輸出答案，更依賴手機的多感測器優勢，實現語音、拍照、音訊視訊通話等多方面互動。這種「自然互動」大幅降低使用門檻，使用者無需手動輸入，即可完成資訊查詢、任務處理等需求。

以豆包為例，它的 OlaFriend AI 智能體耳機，透過「豆包豆包」語音喚醒，可提供口語陪練、旅遊導覽、情緒疏導等服務，顯著提升用戶黏性與日均使用時長，這些數據指標正轉化為商業價值。

豆包的野心不止於單一應用。今年 8 月，豆包開放 AI 智能體開發平台 Coze，允許開發者與企業基於大模型與內建工具建立工作流程，創建教育、電商、自媒體等領域專用智能體。這項策略復刻了字節跳動「用戶共創」的成功經驗。開發者上傳的智能體若被用戶使用，可透過消耗 Token 分成獲利。平台藉此豐富生態的同時，也鞏固自身在 AI 服務鏈的核心地位。

展望未來，虛擬實境 (AR) 技術的成熟則有望進一步提升 AI 助理的實用性。想像戴上 AR 眼鏡時，「所見即所得」的檢索體驗，眼前人物資訊即時標註、3D 導航指引直接浮現，資訊獲取效率將再上台階。

不過，豆包要成為 AI 時代的「新百度」仍面臨挑戰，像是如何平衡生態開放與內容品質、在競爭中如何保持技術創新以及能否持續滿足使用者對「更聰明、更自然」互動的期待。

目前，行動端 AI 應用已從「工具」進化為「生活入口」，豆包的登頂不僅是產品勝利，更預示著 AI 助手正重塑互聯網流量格局。隨著技術迭代與生態完善，這場關於「誰掌握 AI 時代第一觸達入口」的競爭，恐將更趨激烈。

