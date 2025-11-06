鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-06 11:00

小鵬汽車 (09868-HK)(XPEV-US) 第七屆科技日周三 (5 日) 登場，這場以「湧現」為主題的發布會，揭開其深耕十年 AI 技術的階段性成果。從智慧汽車到人形機器人，從 Robotaxi 到飛行汽車，小鵬以「實體 AI」為核心，展示多款顛覆性產品，宣告小鵬汽車正從「造車新勢力」加速轉型為「AI 科技公司」。

從第二代VLA到新一代機器人IRON！小鵬科技日宣告：我們不再是車廠 是AI科技公司

小鵬汽車董事長何小鵬開場便說：「當技術累積突破臨界點，孤立難題會突然貫通。」這一「貫通」的關鍵，便是物理 AI，深度融合數位世界與物理世界的智慧範式。

有別於傳統 AI 依賴單一模態或虛擬數據，物理 AI 需處理影像、雷達、溫度、IMU 等多方面輸入，具備時間預測、自我監督學習及具身智能適配能力，被稱為「真 · 具身智能」的基石。

作為最貼近用戶的落地成果，小鵬第二代 VLA(視覺 - 語言 - 動作) 大模型引發產業關注，不同於第一代，其核心突破在於「拆掉語言層」。傳統 VLA 需透過「視覺轉語言再轉動作」的兩次轉譯，存在延遲與資訊損耗，第二代 VLA 直接讓模型理解真實世界，如同人類「看路」而非「聽人讀路」。

這一跨越源自於物理世界模型的底層重構。何小鵬透露，團隊從「大語言模型」轉型為「實體世界模型」的關鍵，始於今年第二季的「巨大跳躍」。為訓練此模型，小鵬投入了近 1 億支影片片段 (相當於 6.5 萬年駕駛場景)，依托三顆自研圖靈晶片(峰值算力 2250TOPS) 及 3 萬張阿里雲卡組成的算力集群，實現了五天全鏈路迭代一次的高效開發。

技術升級直接轉化為體驗躍升。第二代 VLA 將支援「小路 NGP」貫通高速、城市與園區，適配歐洲路況；「無導航自動輔助駕駛」Super LCC、「理解紅綠燈」、「招手即停」等功能，更讓輔助駕駛從「技能包堆砌」轉向「類人本能」。更具產業意義的是，小鵬宣布開源第二代 VLA，並與福斯深化合作，推動技術落地大眾車型。

科技日另一焦點是小鵬 Robotaxi 的明確落地時間表，明年將推出 3 款 L4 級產品，這些車輛基於第二代 VLA 與圖靈晶片打造，標配四顆圖靈晶片，單顆作為安全備份，實現轉向、感知、能源、煞車等全系統冗餘。

不同於純共享模式，小鵬提出「私享 + 營運」雙路徑。C 端用戶可購買具備 L4 體驗的車輛，家庭內部共享；B 端則提供商業營運服務。何小鵬強調，整車廠親自下場 Robotaxi 具備成本與泛化優勢，「從中國走向全球，必須由軟硬體一體的車廠主導」。配合 Robotaxi 上線，小鵬無人駕駛出行試營運將從 2026 年起從廣州擴展至全國及全球。

此外，作為科技日當天的「人氣王」，全新一代人形機器人 IRON 標誌著小鵬堅定選擇「擬人路線」。何小鵬解釋：「不擬人，就無法從人類生活中獲取有價值的數據。」

IRON 凝結了小鵬在硬體與軟體上的雙重突破。硬體層面，IRON 採用「骨骼 - 肌肉 - 皮膚」仿生結構，擁有業界最小的仿人脊椎、晶格材料模擬肌肉、無縫工藝皮膚支持觸覺感測，主要配備超大面積 3D 曲面屏，22 自由度機械手（人類 27 個）接近人類靈活性，反向仿生肩背結構實現聳肩、胸夾等動作。

軟體層面，IRON 搭載三顆圖靈晶片 (2250TOPS 算力)，首次引進「VLT 大模型」，具備深度思考與自主決策能力。安全上，IRON 採用全固態電池，何小鵬直言「人形機器人有望成全固態電池量產的最大推手」。

量產計畫則已提上日程，今年第一季末進入軟硬體合圍階段，最快 2026 年實現大規模量產。何小鵬預測，IRON 將優先進入導購、導覽等場景，而非簡單的「打螺絲」，未來有望推動社會崗位結構變化。

除上述主角，科技日上還提及飛行汽車「陸地航母」2026 年量產、匯天 A868 全傾轉固定翼飛行車進入試飛等，勾勒出小鵬「移動出行生態」的全景圖。

第七屆科技日的「湧現」，本質是小鵬十年物理 AI 技術積累的集中爆發。從車端算力突破四位數的積累，到自研圖靈晶片、基座大模型的沉澱，最終在物理世界模型中實現「技術井噴」。