鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-06 09:50

根據倫敦金屬交易所 (LME) 最新收盤價格，期鋁價格周三 (5 日) 收低 46 美元至每噸 3043 美元，但仍在近 4 年新高水位附近徘徊。專家認為，鋁價近來漲勢被市場視為新一輪周期的起點，正深厚影響全球經濟產業鏈的供需平衡與獲利格局。

供需失衡！中國電解鋁產能觸頂+海外擴產難 倫敦期鋁價格衝數年新高

今年以來，全球鋁價開啟強勢上漲行情，電解鋁供應端的收縮成為此輪漲價的核心推手。作為全球最大電解鋁生產國，中國產能已觸及 4500 萬噸的政策「天花板」。根據上海有色網 (SMM) 數據，截至 2025 年 9 月底，中國電解鋁建成產能約 4584 萬噸，運轉產能 4406 萬噸，產能利用率高達 96.1%，近乎滿載運轉，未來新增產能僅能透過等量置換實現。另據華泰研究所數據顯示，2025-2026 年中國新增產能不到 100 萬噸，供需缺口逐步顯現。

海外擴產同樣舉步維艱。印尼雖規劃超 600 萬噸原鋁產能，但受燃煤電廠政策與基建制約，2025-2027 年產量分別僅新增 27.9 萬噸、68.5 萬噸、100 萬噸，進度遠低於預期。歐洲因能源危機累積減產 100 萬噸產能，截至 2025 年僅恢復 30 萬噸；西班牙 San Ciprian 冶煉廠重啟延至 2025 年 10 月，挪威 Lista 計畫因電價高企短期難復產，美國則受電力成本攀升與設備老化影響，2020 年後產量連續五年下降，2025-2027 年新增產量僅 7.2 萬噸。

能源成本佔電解鋁總成本 40%-60%，歐洲電價高點運作、美國工業電價較 2021 年上漲近兩成，迫使高成本產能持續退出。

需求端的強勁成長則加劇了供需矛盾。新能源車輕量化趨勢下，單車用鋁量顯著高於傳統燃油車，歐洲每輛用鋁 200 公斤、北美 229 公斤、中國 187 公斤。今年前 7 月，中國汽車產量年增 11.24%，以舊換新政策帶動內銷回暖，出口成長 12.81%，汽車用鋁需求持續攀升。光電領域同樣有所貢獻。今年前 5 月中國光電模組裝置量年增 149.97%，分散式光電支架以鋁製為主，單 GW 耗鋁 1.3 萬噸。

儘管市場擔憂下半年需求下滑，但 SMM 數據顯示，今年 6-7 月組件產量未明顯下降，全年太陽能用鋁需求成長率預計達 7.1%，加上電網投資高增速帶動電纜用鋁需求，今年中國電解鋁消費料將成長 2.6%，全球需求同步成長 2.5%。

供需失衡下，2025 年全球原鋁缺口預估 59.1 萬噸，2026 年擴大至 84.3 萬噸，中國因供給約束較為明顯，內外盤價差恐將縮小，鋁價表現或強於海外。

短期來看，庫存低點與消費旺季支撐鋁價上行，長期則看聯準會 (Fed) 降息周期流動性改善、產能增速不及需求的基本面，將推動鋁價上移，2026 年 LME 鋁價有望突破每噸 3200 美元。

產業利潤隨之水漲船高。今年第二季中國電解鋁企業平均獲利超過每噸 3500 元人民幣，下半年料將上升至 4500 元。

中國鋁業今年前三季獲利人民幣 108 億元，雲鋁股、天山鋁業等企業獲利均創歷史新高。作為全球最大電解鋁生產國（佔 50%），中國在鋁價波動中話語權進一步強化。