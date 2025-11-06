鉅亨網編輯林羿君 2025-11-06 14:43

安世半導體（Nexperia）表示，由於中國子公司拒絕付款，已暫停向中國的工廠供貨，暴露了這家汽車晶片製造商內部的不和。

鬧內鬨？安世半導體稱中國子公司拒付款 已停止供貨。(圖:shutterstock)

這家隸屬於中國聞泰科技的荷蘭公司，為包括福斯汽車和 BMW 汽車在內的多家汽車製造商供應電源控制晶片。安世半導體在 10 月 29 日通知客戶，由於位於中國的組裝廠拒絕支付晶片貨款，暫停向其工廠直接供應晶片。

安世半導體在聲明指出，中國的實體已不再按照既定的公司治理框架運作，並且無視全球管理層的指示。但安世並未完全停止晶片運輸，公司在歐洲及亞洲其他地區的所有工廠均正常運作。