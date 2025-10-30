鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-30 04:00

倫敦金屬交易所 (LME) 三個月銅礦期貨價格在亞洲時間周三 (29 日) 一度攀漲至每噸 11146 美元，刷新歷史新高，超過 2024 年創下歷史高點。今年迄今已上漲超 25%，料將創下 2017 年以來最佳年度表現。此外，三個月期鋅價格同日亦上漲 1.1% 至每噸 3090 美元，創 2024 年 12 月以來新高。

一場「完美風暴」來襲！銅價繼黃金白銀後再創歷史新高 鋅價亦創近一年高（圖：Shutterstock）

供應端壓力為銅價飆漲主要推手，智利、非洲及印尼主要礦場事故頻傳，自由港麥克米倫、英美資源等礦商紛紛下調產量預期，CRU 集團亦稱全球年度銅產量恐創下疫情以來首次萎縮情形，摩根士丹利更預測明年全球銅市將面臨 20 多年最嚴重供應短缺情況。

需求端則表現分化，再生能源、電動車等領域長期用銅成長預期樂觀，但短期受貿易戰焦慮抵消，但市場對中美貿易協定達成的樂觀情緒提振風險偏好，加上美國以外市場實體供應緊張，支撐銅價。

此外，美元疲軟及聯準會 (Fed) 降息預期，也提升銅對海外買家的吸引力。

先前川普關稅政策曾致銅流向美國加劇全球緊張，雖其 8 月免徵商品級銅關稅，但保留 2027 年徵稅可能性，此舉仍讓供應格局承壓。