〈房產〉台北市議會舊址地上權案涉詐貸 海悅：爲金毓泰前經營團隊不法行為

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-19 18:28

針對司法單位調查指金毓泰建商於 2017 年至 2020 年間，利用假交易向臺企銀 (2834-TW)、聯邦銀 (2838-TW)、兆豐銀等 3 家銀行詐貸逾 5 億元一事；海悅(2348-TW) 今(19) 日澄清指出，此為金毓泰前經營團隊之不法行為，與海悅及旗下子公司完全無涉。

台北市議會舊址地上權案興建示意圖。(鉅亨網記者張欽發翻攝)

位於台北市忠孝西路與中山南路的台北市議會舊址地上權案，共有「A、E」區與「B、D」區，其中，「A、E」區基地面積高達 2025 坪的地上權，2017 年間由豪昱營造、互立機電邀請海悅合資成立團隊，以投標權利金 28.88 億元得標，並以專案公司金毓泰公司名義完成簽約。

但司法單位調查，金毓泰前經營團隊涉使用不實文件，向銀行詐得合計近 5 億元。海悅指出，這為金毓泰前經營團隊之不法行為，與海悅及旗下子公司完全無涉

同時，海悅今天並發表聲明指出：

一、「台北市議會舊址地上權」開發案，係 2017 年豪昱營造、互立機電邀請海悅合資成立金毓泰公司所標得台北舊市議會地上權開發案；期間因豪昱營造、互立機電財務問題導致開發案停滯，為使開發得以進行，海悅於 2020 年 9 月以公開拍賣方式，取得金毓泰多數股權，並依據公司法第 173 條正式取得金毓泰經營主導權，持續推動北市議會舊址地上開發案。

二、2021 年海悅取得過半股權後，金毓泰進行董監事改選，由海悅帶領新經營團隊加速「台北舊市議會」50 年地上權開發案，規劃符合區域市場最合適的產品，期許打造高端收益型不動產，成為公司中長期穩健的營運成長動能，且同時兼顧城市美化，實踐永續友善環境。

三、新經營團隊接手後，經透過與前經營團隊往來之相關金融機構調閱相關金流及資料後發現，豪昱營造與互立機電因財務問題甚而挪用公司資金，此係歸責金毓泰前經營者，因此 2021 年海悅為捍衛股東權益，即遵循法律途徑，向前經營者進行求償，截至 2024 年由金毓泰前經營團隊依法賠償 2.13 億元，其餘未和解的被告經民事判決確定後，公司持續依法律途徑積極處理中。

四、2023 年由海悅主導經營之金毓泰，在委請土銀及兆豐銀統籌聯貸案，並函文台北市政府，已正式取得籌組台北市議會舊址重建大型地上權開發聯貸案的許可，該案亦已獲得都市審議完執照的申請作業，並取得建築執照。

五、海悅表示：「最好的位置，留下最美的風景。」該地上權開發案攜手福清營造，連同舊市議會旁 BD 區開發案進行，且 BD 區將於明（2026）年滿租啟動營運，而海悅子公司金毓泰預計於 2027 年打造完成頂辦大樓，並持續推動 ESG 和 SDGs（聯合國永續發展目標）企業進程，將「生態、節能、減廢、健康」理念落實在建築中，打造「海悅國際大樓」成為台灣新建雙白金永續建築，進而吸引國際性企業青睞進駐，華麗轉身成為台北市西區的指標性地標。