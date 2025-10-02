「南悅豐映」9月交屋25戶挹注 海悅9月營收7.55億元年增19%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-02 18:09

‌



房地產代銷業者海悅 (2348-TW) 今 (2) 日公布最新營收資訊，2025 年 9 月海悅在海悅子公司台中市北屯區「南悅豐映」建案於 9 月啟動完工交屋作業且順利完成 25 戶交屋挹注 9 月營建收入達 5.32 億元，單月合併營收爲 7.55 億元，月增 2.39 倍，年增 19.04%。

海悅總經理王俊傑。(鉅亨網記者張欽發攝)

海悅 2025 年第三季營收 11.74 億元，季減 23.2%，年減 38.23%，1-9 月營收 44.2 億元，年減 24.35%。

‌



海悅子公司台中市北屯區「南悅豐映」建案於 9 月啟動完工交屋作業且順利完成 25 戶交屋，貢獻公司 9 月營建收入達 5.32 億元，加上銷售中順銷建案挹注代銷收入，公司受惠代銷與營建兩大營業項目堆疊，繳出 9 月合併營收年月雙增達 7.55 億元。

海悅以全台代銷通路與精準銷售策略，仍掌握全台代銷案的市場需求，使代銷業務接案無虞，但台灣房市自央行實施「不動產總量管制」措施，雖已排除新青安貸款納入銀行法 72-2 條規定，並延長換屋族緩衝期至 18 個月，但根據「不動產總量管制」措施，自住購屋者房貸資源仍趨於嚴謹，致全台建商推案維持相對保守，將持續觀察央行對「不動產總量管制」的策略性發展，與自住購屋者房貸資源是否符合市場需求，建案買氣才有機會逐步回溫。

邁入第四季，海悅「南悅豐映」建案將持續進行交屋，目標今年年底前完成全部已銷售戶數的交屋作業，加上新北市中和區「大同新紀元」、苗栗高鐵特區「弘峻綻高鐵」、台中市西區「勤美之真」與太平區「由鉅敘真」等建案陸續挹注代銷收入，與位於中和南工段，面積約 750 坪之寶亞中和路都更案，規劃年底前推案銷售，以及深耕新北市中、永和市場的漢皇集團將推出永和區「漢皇 River sky」，總銷金額超過 175 億元，規劃戶數約 1,282 戶大型個案，海悅第四季將有穩健的營業收入可期。

今年 9 月國發會核定通過「南部科學園區沙崙生態科學園區（南科第四期）」籌設計畫，該園區將座落於台南市歸仁區，土地面積約 531 公頃，未來結合高鐵、智慧綠能科學城與既有南科園區，形成完整的南台灣科技 S 廊帶，隨著南科第四期啟動，可望為台南啟動新的產業進駐與就業機會，進而帶動人口移入，增加房市剛性需求，於指標建案陸續完工交屋，生活機能將逐步完善。