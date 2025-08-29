高雄衛武營捷運站O10/Y18聯開案簽約 達麗、 華友聯及海悅擔綱

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-29 15:46

高雄衛武營捷運站O10/Y18聯開案簽約由達麗、 華友聯及海悅擔綱。(圖：仲量聯行提供)

「高雄捷運橘線 O10/Y18 衛武營站土地開發案」由仲量聯行協助高雄市政府辦理，成高雄捷運開發首案捷運開發案，規劃打造同時結合藝術、生活、TOD 的藝文生活園區。

高雄市政府副市長林欽榮致詞時表示，捷運 O10/Y18 衛武營聯開案，由達麗建設、華友聯集團、海悅團隊獲選最優申請人，共同成立「衛武營聯合開發股份有限公司」，將投資 253 億元，與高雄市政府攜手打造衛武營站周邊成為國際級藝文聚落。

擔任本案招商顧問的仲量聯行董事總經理侯文信表示，高雄橘線 O10/Y18 捷運開發案基地面積約 5,500 坪，為高雄規模最大的捷運開發案件。仲量聯行從 111 年開始協助高雄市政府規劃招商，期望本案不僅是土地開發，也能賦予區域新機能並結合整體衛武營國家藝術中心聚落發展，成為國際級地標生活園區，城市新樞；歷經 3 年完成招商，並於今日由高雄市政府與衛武營開發公司簽約，邁入捷運開發案新紀元，高雄華麗轉身新篇章。

高雄首案衛武營捷運站 O10Y18 土地開發案簽約完成，圖爲興建示意圖。(圖：仲量聯行提供)

侯文信表示，近 2 年因全國縣市政府同步積極招商下，吸引民間機構參與公辦都市更新案及捷運聯開案件，總投資金額約 2500 億元，成為政府吸引民間投資的重要管道。