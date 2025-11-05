大立光10月營收62.61億元創12個月來新高 本月拉貨動能略遜

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-05 16:45

光學元件股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊，大立光 2025 年 10 月營收爲 62.61 億元，爲 12 個月來新高，月增 0.41%，年減 4.37%，2025 年 1-10 月營收爲 501.9 億元，年增 5.01%。依目前大立光主要客戶端拉貨力道來看，11 月拉貨動能較 10 月略減，由於大立光營收為蘋果供應鏈的先行指標，也使接下來的相關供應鏈業績仍值得留意。

大立光執行長林恩平。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，大立光在 2025 年 10 月的出貨結構，以 1000 萬畫素產品居多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 10-20%，低於 500 萬畫素產品占比為 30-40%。

大立光 2025 年 10 月營收 62.61 億元，爲 12 個月來新高，也符合蘋果供應鏈主要廠商指出的蘋果 iPhone 17 系列手機在 9 月拉貨進入今年首波高峰，大立光的 10 月表現也佳。