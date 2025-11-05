search icon



匯率變動 我10月外匯存底下滑 穩住6000億美元規模

鉅亨網記者王莞甯 台北


台灣央行今 (5) 日公布 10 月底我國外匯存底金額為 6001.97 億美元，較上月底減少 27.46 億美元，央行外匯局長蔡炯民說明，主要是因 10 月美元強勁升值，而 10 月央行為維持外匯市場秩序也有進場調節，目前觀察匯市的交易量蠻正常。

cover image of news article
10月外匯存底較上月底減少。(鉅亨網資料照)

央行說明，10 月外匯存底變動主要因素包括有： (1) 外匯存底投資運用收益、(2) 主要貨幣對美元的匯率變動，以及 (3) 央行為維持外匯市場秩序進場調節。


央行統計，美元指數 10 月強彈 2.08%，歐元則下跌 1.34%、英鎊貶 2.1%，澳幣貶 0.59%，加幣貶 0.52%，新台幣貶 0.74%，日元更是重挫 3.58%，僅人民幣升值 0.28%。

另一方面，儘管外資 10 月淨匯出約 50 億美元，不過 10 月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 11537 億美元，較上月大增 1140 億美元，約當外匯存底 192%，月增多達 20 個百分點，蔡炯民解釋，主要是因股市大漲的價格因素。

另外，各國外匯存底變化為，中國最新統計至 9 月底來到 3.3387 兆美元，月增 165 億美元，日本為 1.1483 兆美元，月增 62 億美元，瑞士 9117 億美元，月增 189 億美元，香港為 4037 億美元，月減 47 億美元，而南韓最新統計 10 月來到 4039 億美元，月增 69 億美元，印度為 5665 億美元，月減 153 億美元。

