匯率變動 我10月外匯存底下滑 穩住6000億美元規模

2025-11-05

台灣央行今 (5) 日公布 10 月底我國外匯存底金額為 6001.97 億美元，較上月底減少 27.46 億美元，央行外匯局長蔡炯民說明，主要是因 10 月美元強勁升值，而 10 月央行為維持外匯市場秩序也有進場調節，目前觀察匯市的交易量蠻正常。

10月外匯存底較上月底減少。(鉅亨網資料照)

央行說明，10 月外匯存底變動主要因素包括有： (1) 外匯存底投資運用收益、(2) 主要貨幣對美元的匯率變動，以及 (3) 央行為維持外匯市場秩序進場調節。

央行統計，美元指數 10 月強彈 2.08%，歐元則下跌 1.34%、英鎊貶 2.1%，澳幣貶 0.59%，加幣貶 0.52%，新台幣貶 0.74%，日元更是重挫 3.58%，僅人民幣升值 0.28%。

另一方面，儘管外資 10 月淨匯出約 50 億美元，不過 10 月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 11537 億美元，較上月大增 1140 億美元，約當外匯存底 192%，月增多達 20 個百分點，蔡炯民解釋，主要是因股市大漲的價格因素。