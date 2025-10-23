楊金龍：央行持有黃金424噸 市值約1.8兆元 外匯存底充裕會再考慮買入

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-23 13:58

‌



中央銀行總裁楊金龍今 (23) 日赴立法院財委會業務報告並備質詢，多位立委關注央行持有黃金議題。目前央行持有黃金約 424 公噸，全球排名第 15 名，市值約 1.8 兆元新台幣，帳面獲利近十倍，未來「只買不賣」立場是否改變？楊金龍表示，今年以來央行並未增持黃金，未來外匯存底充裕會再考慮買入，對於黃金價格後市，他重申「央行不會猜測、也不會預測」。

楊金龍：外匯存底充裕將再考慮增持黃金 不猜測、預測未來金價。(圖/立法院)

‌



他回顧過往，央行在 1970 年代因台美貿易順差問題大量買入黃金，當時目的在於平衡貿易，但美方並未承認該作法，最終未能發揮平衡效果。楊金龍強調，「當時買進確實提升資產價值，但美國不承認其為貿易平衡措施，因此後來不再採取類似手段了。」

國民黨立委賴士葆也關注黃金議題，在全球去美元化趨勢升溫下，許多國家持續增持黃金，台灣是否跟進布局？楊金龍回應，今年以來我國並未增加黃金持有量，多數主要央行亦未擴大買進，目前較積極買黃金的國家為俄羅斯、中國、印度與哈薩克 (規模較小)，整體而言，黃金漲勢並非由各國央行操作所致，近期金價上漲，主要動能來自民間資金推動，尤其是印度，而非官方買盤。

賴士葆追問，川普 2.0 政策帶動黃金、虛擬貨幣等實體資產漲勢，是否代表持有非現金資產較佳？楊金龍低調回應，無法這樣下定論，只強調對於黃金後市，「央行不會猜測、也不會預測」，維持審慎中立立場。

賴士葆關切美國聯準會 (Fed) 下周 FOMC 會議是否再度降息，及其對新台幣匯率走勢的影響。楊金龍表示，根據聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的說法，市場普遍預期 10 月及 12 月可能再各降息一碼，但他強調「不宜過度猜測」，上次降息之後美元反而走強，匯率變化萬千，提醒外界不要將降息與美元貶值劃上等號。

此外，郭國文也關切新興的穩定幣 (Stablecoin) 對金融體系可能帶來的衝擊，他表示，跨境交易使用穩定幣手續費低、速度快，恐影響現行匯兌業務。楊金龍回應，若穩定幣「成功且好用」，確實可能取代部分傳統跨境交易，但前提是須有完善法制規範。他指出，央行正與金管會合作，將穩定幣納入即將上路的《虛擬資產服務法》，透過專法建立監管機制，以防偽造及非法使用。