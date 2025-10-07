鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-07 18:41

中央銀行今 (7) 日公布 2025 年 9 月底我國外匯存底金額為 6029.43 億美元，再創新高，較上月底增加 55.13 億美元，也是首度突破 6000 億美元大關。央行外匯局長蔡炯民說明，9 月外匯存底變動主要因素有三。

我9月外匯存底首破6000億美元創新高 央行分析有三原因。(圖:shutterstock)

蔡炯民指出，三個原因包括外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元的匯率變動，以及央行為維持外匯市場秩序進場調節。

根據證期局公布統計，外資 9 月淨匯入約 90 億美元，扣掉盈餘與股利匯出等，統計外資應該淨匯入 45 億美元上下，蔡烱民說，確實有幾天外資匯入導致台幣波動較大，所以央行有進場調節。

根據各國央行外匯存底最新統計，日本的 1 兆 1487 億美元 (截至 9 月底)，較 8 月底增加 62 億美元；印度是 5818 億美元，較 8 月底減少 21 億美元 (截至 9/26)。

中國 3 兆 3222 億美元 (截至 8 月底)，月增 300 億美元；瑞士 8928 億美元 (截至 8 月底)，月增 128 億美元；沙烏地阿拉伯 4311 億美元 (截至 8 月底)，月增 123 億美元；香港 4078 億美元 (截至 8 月底)，持平 7 月底；南韓 3912 億美元 (截至 8 月底)，月增 49 億美元。新加坡 3780(截至 8 月底)，月增 61 億美元。