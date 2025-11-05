〈研華法說〉Q4營收估年增、明年雙位數成長 反映購料成本部分產品調漲4-8%

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-05 20:22

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (5) 日召開法說，展望第四季，公司預估營收約 167.2-173.28 億元，雖較上季略減，但可望優於去年同期；明年到年中都樂觀看待，全年營收可望有雙位數成長。

研華Q4營收估年增明年雙位數成長 反映購料成本部分產品調漲4-8%。(鉅亨網資料照)

而因應 DDR4、SSD 等零組件缺料漲價，研華除了持續加強備料外，也已針對部分產品調漲反映成本，其中，板類產品漲幅約 4%、系統產品約 8%，新的價格預計自明年第一季開始反應。

針對第四季展望，研華以平均匯率 1 美元兌新台幣 30.4 元情況下預估，營收估落在 5.5-5.7 億美元，毛利率 38-40%，則可望持穩上季水準，營益率 15-17%，則較上季略減。

明年來看，研華表示，中國市場估有雙位數成長，並靠產品品質、採購效率支撐毛利率表現，美國則看好自動化、醫療、半導體、能源、AI 應用與製造回流，也可望有雙位數成長，歐洲市場同樣樂觀。