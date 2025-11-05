鉅亨網編輯林羿君 2025-11-05 15:58

‌



輝達 (NVDA-US) 執行長 4 日晚間接受福斯新聞採訪時，對台積電、鴻海、緯創等台灣合作夥伴表示感謝，稱如果沒有他們的努力，輝達「美國製造」的計畫不可能實現。

輝達9個月光速回美製造Blackwell 黃仁勳感謝台積電、鴻海與緯創神助攻。(圖:shutterstock)

輝達在美國生產 Blackwell 晶片的舉動獲得業界高度肯定，連總統川普也向黃仁勳致賀。輝達的成就預示著美國有望成為全球製造中心，但黃仁勳強調，這並非憑輝達一己之力。他在接受福斯電視台採訪時時，特別感謝台積電、鴻海和緯創等台灣夥伴，指出若沒有他們的支持與付出，實現「美國製造」的目標將會非常艱難，台灣合作夥伴是供應鏈中不可或缺的一部分。

‌



美國媒體報導，自川普總統上任以來的 9 個月裡，供應鏈夥伴日夜兼程地在美國建立工廠，而輝達在美國製造的 Blackwell 晶圓取得成功，背後的一個重要因素正是台積電。

台積電在短短幾年內就成功扭轉了美國晶片產業的局面，其位於亞利桑那州的工廠目前正按計劃生產世界上最尖端的晶片之一。