輝達 (NVDA-US) 執行長 4 日晚間接受福斯新聞採訪時，對台積電、鴻海、緯創等台灣合作夥伴表示感謝，稱如果沒有他們的努力，輝達「美國製造」的計畫不可能實現。

cover image of news article
輝達9個月光速回美製造Blackwell 黃仁勳感謝台積電、鴻海與緯創神助攻。(圖:shutterstock)

輝達在美國生產 Blackwell 晶片的舉動獲得業界高度肯定，連總統川普也向黃仁勳致賀。輝達的成就預示著美國有望成為全球製造中心，但黃仁勳強調，這並非憑輝達一己之力。他在接受福斯電視台採訪時時，特別感謝台積電、鴻海和緯創等台灣夥伴，指出若沒有他們的支持與付出，實現「美國製造」的目標將會非常艱難，台灣合作夥伴是供應鏈中不可或缺的一部分。


黃仁勳指出，輝達在短短 9 個月內，憑藉與台積電 (2330-TW) 、鴻海 (2317-TW) 、緯創 (3231-TW) 、艾克爾（Amkor）和矽品（SPIL）的合作，已經能夠完全在美國亞利桑那州生產出世界上最先進的人工智慧晶片。工作人員都非常努力，機械工程師、機械師、電工、水管工、建築工人，他們都日夜不停地工作。9 個月後，我們終於實現了全球最先進人工智慧晶片的量產。

美國媒體報導，自川普總統上任以來的 9 個月裡，供應鏈夥伴日夜兼程地在美國建立工廠，而輝達在美國製造的 Blackwell 晶圓取得成功，背後的一個重要因素正是台積電。

台積電在短短幾年內就成功扭轉了美國晶片產業的局面，其位於亞利桑那州的工廠目前正按計劃生產世界上最尖端的晶片之一。

台積電進軍美國市場對美國製造業至關重要，因為它最終吸引了供應鏈上其他合作夥伴的注意。同時，富士康和緯創也宣布了數十億美元的美國投資計劃，旨在將組裝和生產線引入美國。

