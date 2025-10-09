〈大立光法說〉Q3毛利率下滑至47.2%探近兩年低 主要受匯率影響3個百分點

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-09 17:44

‌



光學元件股股王大立光 (3008-TW) 今 (9) 日公布最新獲利資訊，2025 年第三季毛利率下滑到 47.2%，稅後純益 70.8 億元，每股純益 53.05 元，2025 年 1-9 月稅後純益 145.56 億元，年減 15.57%，每股純益 109.06 元。大立光執行長林恩平指出，影響毛利率最重要的因素在於匯率因素，這樣的影響之下，與 2024 年同期相比，影響毛利率達 3 個百分點。

大立光執行長林恩平。(鉅亨網記者張欽發攝)

就大立光而言，手機鏡頭價格早已和 客戶端談定，但匯率之外，同時，包括第三季導入新款鏡頭生產造成製造良率的表現不如預期，以及外購零組件等因素，都壓抑了第三季毛利的表現，不過，林恩平指出，在製造良率的表現上，目前已獲改善。

‌



大立光 2025 年第三季營收 176.77 億元，毛利率 47.2%，爲近兩年新低，較上季的 53.63% 季減 6.43 個百分點，年減 3.02 個百分點，第三季稅後純益 70.8 億元，季增 7.86 倍，年增 6.79%，每股純益 53.06 元。

立光在 2025 年第三季業外收入爲 18.98 億元，包括利息收入 10 億元，匯兌 6.73 億元，而折舊爲 19 億元，同時，資本支出爲 34 億元。

大立光 2025 年 1-9 月營收 439.29 億元，毛利率 51.38%，年增 1.93 個百分點，稅後純益 145.56 億元，年減 15.57%，每股純益 109.06 元。

同時，大立光在 2025 年 7-9 月的出貨結構，以 1000 萬畫素產品居多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 60-70%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 10-20%，低於 500 萬畫素產品占比為 10-20%。