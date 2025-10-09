〈大立光法說〉林恩平：10月出貨力道仍爲高峰 11月較10月下滑

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-09 17:02

光學元件股股王大立光 (3008-TW) 2025 年 9 月營收爲 62.35 億元，爲 11 個月來新高，同時，大立光執行長林恩平在今 (9) 日召開法人說明會中指出，客戶端在在 10 月的拉貨力道與 9 月相當，而 11 月拉貨力道恐將 10 月下滑，這與台系蘋果供應鏈廠商所指出的 9 月到 10 月的兩大波提貨大潮說法一致。

大立光執行長林恩平。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，依 EMS 廠對蘋果 iPhone 零組件的備貨及提貨動作而言，大立光爲重要的領先指標，其他的蘋果供應鏈如華通 (2313-TW) 旺盛營收並可望向後 10 月之後延伸。

在非手應用鏡頭方面，機器人視覺的鏡頭則因客戶端對應用上，要排除埋名音波偵測而改變設計，預計正式的出貨將延後到明年。車用鏡頭則一直處於在出貨的狀態。

但在無人機的應用上，林恩平說，由於無人機使用鏡頭的量體小，這一方面的業務，一直都不在大立光的業務開發的雷達幕上。

同時，大立光的自有第四新廠，林恩平說，目前已規劃出一個樓層運用，加入生產行列，而目前大立光的整體產能利用極滿，實際上並不是生產接單數量大造成的滿，而是整體鏡頭生產製程複雜度高造成的產能高利用率。

同時，對於大立光赴海外新增生產線的議題、林恩平說，這並不是現在才有的議題，就客戶端而言，總是希望供應供應商多設、分散生產據點，增加供應的彈性。