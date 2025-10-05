大立光9月營收62.35億元改寫11個月來新高 10/9法說林恩平釋出展望

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-05 09:50

大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊，大立光 2025 年 9 月營收爲 62.35 億元，爲 11 個月來新高，月增 4.48%，年減 4.43%，2025 年 1-9 月營收爲 439.29 億元，年增 6.5%。依目前大立光主要客戶端拉貨力道來看，10 月業績應與 9 月相當，由於大立光營收蘋果供應鏈的先行指標，也使 接下來的相關供應鏈業績可望亮麗。

大立光執行長林恩平。(鉅亨網記者張欽發攝)

大立光在 2025 年第三季營收爲 176.77 億元，爲今年單季新高，季增 51.44%，年減 6.72%。

同時，大立光在 2025 年 9 月的出貨結構，以 1000 萬畫素產品居多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 60-70%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 10-20%，低於 500 萬畫素產品占比為 10-20%。

大立光 2025 年 9 月營收 62.35 億元，爲 11 個月來新高，月增 4.48%，也符合蘋果供應鏈主要廠商指出的蘋果 iPhone 17 系列手機在 9 月拉貨進入今年首波高峰，如蘋果 PCB 供應商華通 (2313-TW) 公布 9 月營收以 74.9 億元，改寫 35 個月單月營收新高。第三季營收也突破 200 億元大關。

華通 2025 年 9 月營收爲 74.9 億元，月增 14.18%，年增 15.92%，第三季營收爲 200.49 億元，季增 10.16%，年減 0.7%，2025 年 1-9 月營收爲 549.8 億元，年增 4.46%。

蘋果 iPhone 17 供應鏈台廠指出，9 月起蘋果公司對蘋果 iPhone 17 零組件的提貨態度趨於大胆且積極，預計在 9 月底將出現今年蘋果 iPhone 17 零組件出貨的第一波高峰期，並推升來自蘋果 9 月業績的大幅度挺升，而法人指出，如蘋果的頻率元件供應商晶技 (3042-TW) 在 9 月營收也將改寫今年單月新高。

大立光敲定於 10 月 9 日召開線上第三季法人說明會，足足較台積電 (2330-TW) 早了一星期，除公布 2025 年第三季最新獲利成績之外，並將由執行長林恩平釋出營運展望，法人關注包括新廠一再加入後的產能利用率能狀況以及毛利率能否持穩、同時終端客戶 AI 辨識及機器視覺應用等相關布局進展。

同時，在目前全球經濟不確定性極高之下，市場人士關注大立光主要客戶對今年推出新機上市後的後續訂單走勢，同時美商重要客戶是否新款包括折疊手機應用及新鏡頭開發及 AI 進入手機應用，大立光生產的高階鏡頭及潛望式手機鏡頭是否因此提高滲透率。