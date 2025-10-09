〈大立光法說〉Q3毛利率下滑到47.2% 單季EPS 53.05元 前三季每股賺109.06元
鉅亨網記者張欽發 台北
光學元件股股王大立光 (3008-TW) 今 (9) 日召開法人說明會，會前並公布最新自結獲利資訊，2025 年第三季毛利率 47.2%，稅後純益 70.8 億元，每股純益 53.05 元，2025 年 1-9 月稅後純益 145.56 億元，年減 15.57%，每股純益 109.06 元。
大立光 2025 年第三季營收 176.77 億元，毛利率 47.2%，較上季的 53.63%，季減 6.43 個百分點，年減 3.02 個百分點，第三季稅後純益 70.8 億元，季增 7.86 倍，年增 6.79%，每股純益 53.06 元。毛利率下滑主要因外購件較多及匯率影響。
大立光 2025 年 1-9 月營收 439.29 億元，毛利率 51.38%，年增 1.93 個百分點，稅後純益 145.56 億元，年減 15.57%，每股純益 109.06 元。
同時，大立光在 2025 年 7-9 月的出貨結構，以 1000 萬畫素產品居多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 60-70%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 10-20%，低於 500 萬畫素產品占比為 10-20%。
大立光今天股價收盤下跌 15 元或 0.6%，收盤價報 2470 元，市場成交量爲 408 張，較昨日的 815 張萎縮。收盤價並在所有均線之上。
