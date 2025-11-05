CCL廠聯茂10月營收27.49億元創同期新高年增8.76%
鉅亨網記者張欽發 台北
持續高階 AI 電子材料布局的 CCL 廠聯茂 (6213-TW) ，今 (5) 日公布最新營收資訊，2025 年 10 月營收 27.49 億元，創歷史同期新高，月減 0.52%，年增 8.76%，累計 2025 年 1-10 月營收 269.31 億元，年增 11.1%。
聯茂對 2026 年即將推出新一代 AI 資料中心所需要的 M9 等級 Low CTE(低熱膨脹) 超低耗損基板材料的準，聯茂指出，已經於 2025 下半年通過主要美系 AI GPU 大廠及多家 PCB 板廠認證。
全球雲端服務中心 (CSP) 和重量級資料中心品牌廠持續擴增 AI 相關資本支出，推升 AI 伺服器加速布建；聯茂持續深耕 AI，高階膠係認證進度快馬加鞭；針對 2026 年即將推出新一代 AI 資料中心所需要的 M9 等級 Low CTE(低熱膨脹) 超低耗損基板材料，聯茂已於 2025 下半年通過主要美系 AI GPU 大廠及數家 PCB 板廠認證。
聯茂持續受惠高階電子材料成長趨勢，因應全球客戶在高階電子材料強勁需求以及全球供應鏈變化，擴產進度方面，聯茂東南亞產能布局 (泰國廠第一期) 已於 2025 年第三季完成 30 萬張月產能。未來也將視總體經濟及地緣政治和電子業市場需求做彈性的產能調配和繼續擴產，為公司長期成長步調奠定基礎。
聯茂 2025 年第三季營收逐月走高，第三季營收 77.25 億元， 2025 年 1-9 月營收爲 241.82 億元，年增 11.37%。
聯茂 2025 年第二季營收 88.77 億元，毛利率 15.59%，季增 1.35 個百分點，年增 3.09 個百分點，稅後純益為 4.2 億元，季增 24.6%，年增 1.1 倍，每股純益為 1.16 元。累計上半年營收 164.57 億元，毛利率 14.97%，年增 2.36 個百分點，稅後純益 7.57 億元，年增 1.14 倍，每股純益 2.09 元。
另外，CCL 廠台燿 (6274-TW) 已公布最新營收，台燿 10 月營收以 28.54 億元再創新高，月增 0.08%，年增 40.57%。同時，累計台燿 2025 年 1-10 月營收 240.69 億元，年增 28.09%，並已超過 2024 年全年營收。
