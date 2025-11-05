今年港股最大車企IPO誕生！賽力斯今上市募逾140億港元但股價破發 市值逾2200億港元

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-05 13:00

中國科技巨擘華為支持的賽力斯 (09927-HK)(601127-CN) 今 (5) 日正式登陸港交所，成為首家「A+H」兩地上市的豪華新能源車廠，今日開盤價每股 128.9 港元，跌破發行價 131.5 港元，截至今日午間收盤為 127.6 港元，較發行價跌 2.97%，總市值為 2222 億港元。

今年港股最大車企IPO誕生！賽力斯今上市募資逾140億港元但股價破發 市值逾2200億港元（圖：Shutterstock）

賽力斯此次全球發售 1.086 億股 H 股，香港公開發售 132.68 倍超額認購，國際發售獲 8.61 倍認購，最終募得淨額 140.16 億港元，成為近期港股市場備受關注的新能源車廠 IPO 案。

從財務表現來看，賽力斯成長軌跡與問界品牌深度綁定，去年營收年增 305.47% 至 1451.13 億元 (人民幣，下同)，歸母淨利 59.46 億元，成功轉虧為盈，今年上半年營收 623.59 億元，歸母淨利 29.41 億元，年增 81.25%。

銷售方面，2024 年總銷量 49.7 萬輛，今年上半年達 19.86 萬輛，其中問界貢獻 76.52% 的銷量及 90.3% 的收入，去年問界銷售收入佔 90.9%，今年上半年仍佔 90.3%，足見其與華為合作的「問界」模式對業績的決定性作用。

毛利率的顯著提升同樣印證了問界的高端化成效。賽力斯去年整體毛利率躍升至 23.8%，今年上半年進一步提升至 26.5%，其中新能源汽車毛利率達 26.5%，較 2024 年同期成長 3.7 個百分點。賽力斯將此歸功於產品結構優化，高階車款佔比增加，而問界正是其高端化佈局的核心。

然而，「問界依賴症」也成為懸在賽力斯頭頂的達摩克利斯之劍。賽力斯在招股書中坦言，若問界需求下降或出現負面輿情，將對公司業務造成重大不利影響，更深層的隱憂在於，隨著華為與更多車廠展開智選車合作，華為品牌賦能正邊際減弱。分析師指出，車廠若想長期保持競爭力，最終仍必須回歸自研能力。

對此，賽力斯已將上市募資的 70%(約 98 億港元) 明確投向研發，重點用於智慧座艙、輔助駕駛、動力系統等核心技術，剩餘 30% 分別用於拓展行銷通路、海外佈局及補充營運經費。這項舉措被視為其擺脫「華為依賴」、建構自主技術障礙的關鍵一步。

回顧賽力斯的崛起，問界的成功功不可沒。2021 年與華為聯合推出 AITO 問界品牌後，憑藉華為在智慧化、通路及品牌上的加持，賽力斯迅速從邊緣車廠躋身新能源第一梯隊，但合作模式的另一面是業務成長高度綁定單一合作夥伴，技術、通路甚至部分品牌認知依賴華為。

如今，隨著華為「鴻蒙智行」朋友圈擴大，賽力斯的先發優勢正面臨挑戰，上市首日破發在某種程度上反映出市場對此模式的審慎態度。

儘管短期業績亮眼，但投資人更關注其自研能力的落地與獨立生存能力。賽力斯在招股書中強調，將持續優化供應鏈、提升產品競爭力，但能否將「華為紅利」轉化為「自身造血」能力，仍需時間驗證。