鉅亨網編輯林羿君 2025-11-05 14:11

‌



全球半導體股票拋售潮正在加速，費城半導體指數與彭博亞洲晶片股指數的總市值在週二 (4 日) 和週三 (5 日) 兩個交易日內，合計蒸發了驚人的 5,000 億美元。這場突如其來的崩跌，正反映出投資者對 AI 概念股估值過高的深切擔憂。

全球晶片股血流成河 兩天市值蒸發5000億美元。(圖:shutterstock)

記憶體製造商三星電子與 SK 海力士週三 (5 日) 一度拖累南韓基準股指 KOSPI 下跌多達 6.2%，隨後收復了大部分跌幅。日本愛得萬測試股價一度下跌 10%，而亞洲市值最高的台積電也下跌超過 3%。這些公司都是輝達(NVDA-US) 的供應商。

‌



拋售壓力導致週二費城半導體指數以及週三彭博亞洲晶片股指數的總市值蒸發約 5,000 億美元。

這波回檔反映出市場對半導體產業獲利潛力及高估值的日益擔憂，特別是在利率可能長期維持高檔的情況下。同時，「錯失恐懼」（FOMO）心理也促使部分投資人急於重新進場。

新加坡多策略對沖基金 GAO Capital 執行長 Chauwei Yak 表示：「我不會說現在就該逢低買進。這波漲勢多半與基本面無關，所以現在說是價值買點沒有道理。但如果一些大型科技股下跌 15% 或 20%，那也許可以考慮。」

Pepperstone Group 研究主管 Chris Weston 指出，整個市場一片慘淡，呈現出一種陰鬱而沉重的風險景象。投資人必須保持開放的心態，接受這種情況可能進一步惡化的可能性。簡而言之，目前並沒有太多理由進場買入。

市場對 AI 股票估值過高的擔憂日益加劇。費城 SOX 指數的本益比接近 28 倍，而其五年平均本益比不到 22 倍。

然而，也有部分觀點認為這次回調是個好現象，它能讓過於激進的漲勢得以降溫，使股票價格變得更具吸引力。從長期來看，隨著亞馬遜 (AMZN-US) 和 Meta(META-US) 等全球超大規模雲服務商不斷向 AI 領域注入資金，市場仍預期晶片製造商將從中獲得可觀的業績和股價回報。

就目前而言，無論是機構交易員還是個人投資者，都必須應對日復一日的市場波動性。高盛「散戶最愛指數」（Retail Favorites Index）在週二下跌. 6%，跌幅大約是標普 500 指數跌幅的 3 倍。

M&G Investments 的亞洲股票投資組合經理 Vikas Pershad 為了跟進市場的混亂狀況，在新加坡幾乎整晚沒睡。他說：「我一直關注到我上床睡覺，那是美國股市收盤的凌晨 4 點，然後小睡了一會兒，就為亞洲市場的開盤做準備。」