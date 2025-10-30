鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-30 19:42

今年以來，日本股市表現強韌，日股創下歷史新高點，其核心驅動力不單是市場對 AI 和防衛概念股的追逐，更來自強勁的經濟基本面與日企持續深化的結構性改革。野村基金協管經理人河野光成表示，隨著關稅稅率確定且不疊加，經濟展現韌性，加上勞工實質所得轉正，家戶支出表現強勁。同時企業獲利預測也開始上修，市場整體信心回穩，日股可望步上「長多」。

日股暴衝歷史高 野村：除了AI還有2大動力點燃「長牛」引擎。（鉅亨網記者張韶雯攝）

河野光成首先點出，AI 概念股是推動近期日股衝高的重要動能之一，今年日股的 AI 及防衛概念股成長最明顯。隨著全球對生成式 AI 和高效能運算（HPC）需求的爆發，日本在半導體供應鏈、精密機械製造以及關鍵材料領域的領先地位再次受到關注。與 AI 發展高度相關的產業，包括提供製造設備的企業和具備尖端技術的元件廠，吸引大量資金流入。

除了 AI 股，日本股市的結構性改革是吸引外資的另一項重要因素。河野光成指出，在資產負債表上，日企展現極高的穩健性：其財務槓桿（低於 2.5 倍）明顯低於美國和歐洲等成熟市場，這為企業提供了極大的營運安全邊際。尤其自 2008 年金融海嘯以來，日股企業的現金及現金資產大幅增加一倍以上，佔所有資產的比重已超過 4 成，遠超過美國企業，反映出企業的財務韌性與保守穩健的經營風格。

東京證交所推出的「公司治理準則」持續發揮作用，促使日本企業努力提升資本效率，股東權益報酬率（ROE）已提升至接近 10% 的水準，與持續走低的歐洲企業差距拉近。股票回購的速度保持在歷史高位，有助於直接支撐股價表現。

此外，來自投資者的參與度也顯著提升，企業和股東提出的議案數量迅速增加，自 2022 年以來更是加速成長。截至今年 8 月底，企業與股東提出的提案數量已超過 2024 年全年總數。目前，外國投資者與投資信託持股比重加總約 40%，與企業和金融機構持有的 40% 份額形成權力平衡，這有利於主動投資者，推動日本企業變得更透明化並願意與投資者溝通。

展望未來，市場密切關注新政府的經濟政策，河野光成解釋，日本當前經濟 困境是通膨，與安倍晉三時期面臨的通縮不同，新政策主軸將聚焦於解決通膨、實施減稅，並重點發展「內需股」，以期平衡企業獲利與民眾生活成本。除致力於解決通膨，預計以緩慢步伐將上調利率。