鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-05 18:55

亞洲股市周三 (5 日) 普遍重挫，創下半年來最大跌幅，其中日本和南韓股市跌幅更是 6 個多月以來最劇烈。此波跌勢主要由科技股領銜的拋售潮所致，投資者正輪流撤出高估值板塊。

亞洲股市遭遇半年來最大跌幅 科技股領銜拋售潮(圖:shutterstock)

在東京，Topix 指數蒙受巨大損失，其中軟銀集團股價暴跌多達 14%，創下自 2024 年 8 月以來的最大跌幅，對更廣泛的市場造成沉重壓力。

南韓首爾方面，KOPSI 指數大跌，跌破 4000 點關卡。三星電子和 SK 海力士股價急劇下滑。這波拋售潮除了受估值擔憂推動外，也波及了近期表現優異的國防和造船業。KOPSI 指數兩日累計跌幅已達 7%，是自 2024 年 8 月以來最差表現。KOPSI 200 期貨急挫超過 5%，並因此觸發了盤中的程式交易暫停。

此外，由於外國投資者拋售當地股票，韓元兌美元貶值 0.6%，跌至 4 月以來最低。

對於市場的劇烈震盪，BNZ 分析指出，這是股市在經歷一路上揚後「暫停休息」的時機。目前市場瀰漫著避險情緒。同時，上周美國聯準會的行動可能是一個警示，表明美國寬鬆政策的道路並非確定不變，暗示市場調整或許早已到期。