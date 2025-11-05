鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-05 15:10

汽車製造商敦促美國延長北美自由貿易協定(圖:shutterstock)

這些汽車製造商是在《美國—墨西哥—加拿大協定》(USMCA) 於 2026 年正式審查之前，向美國貿易代表辦公室 (USTR) 提交意見時提出上述呼籲的。所有提交意見的車廠，都對協定提出了修改建議。

‌



代表底特律三大汽車製造商的美國汽車政策委員會表示，USMCA「透過區域整合使在美國營運的汽車製造商能夠在全球競爭，從而提高效率」，並稱此一協定每年幫助節省數百億美元。

然而，對 USMCA 未來持續性的不確定性，正在拖延汽車業的投資決策。現代汽車集團在提交給 USTR 的文件中指出，儘早確認 USMCA 的延長，「將立即釋放超過 200 億美元的新美國投資」。這家汽車製造商警告，每拖延 1 個月的不確定性，都會減緩創造就業機會、選址和技術開發的速度。

特斯拉建議。美國應支持 USMCA 作為三邊協議的延續，從而「繼續這種向前的動力並加強美國的競爭力」，特斯拉還推薦三國應採用業界認可的北美充電標準 (NACS) ，做為電動輕型汽車貿易的單一標準，並協調汽車安全標準。

其他製造商也提出了關於關稅和原產地規則的具體要求。豐田汽車表示，「USMCA 繼續允許符合貿易協定內容和勞工規則的汽車和汽車零件進行免關稅的跨境貿易，至關重要」。

Stellantis 則要求，在北美以外製造的車輛應遵循零組件原產地規則，以「反映或有效匹配 USMCA 強加的規則」，或取消對符合 USMCA 規定的墨西哥和加拿大乘用車的關稅。Stellantis 補充，在對日本實施低於 15% 關稅的情況下，符合北美內容規則的美國車輛「將繼續失去市場份額給亞洲進口商品，損害美國汽車工人」。