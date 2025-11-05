鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-11-05 11:00

‌



德國這個曾孕育出福斯、BMW、賓士等世界級汽車品牌的工業強國，正遭遇一場前所未有的危機。分析師和產業協會近日共同發出嚴峻警告：在未來幾年內，德國汽車產業及其供應鏈，預計將流失超過 20 萬個工作崗位，衝擊範圍涵蓋物流、鋼鐵製造乃至研發。

德國汽車「壓艙石」恐碎！20萬工作岌岌可危 是輸給中國電動車嗎？(圖:shutterstock)

這場危機不僅是單一企業的困境，更是作為德國製造業「壓艙石」的汽車產業，對整個國家經濟安全發出的警報。

‌



數據顯示，裁員潮已然啟動。截至 2025 年 6 月的前一年中，德國汽車業已裁減 5.15 萬個職位，佔同期製造業裁員總數約一半。而導致這波裁員的直接原因，是巨頭們獲利能力的斷崖式下跌。

福斯汽車在前三季淨利年減逾 60%，第三季更出現 10.72 億歐元的巨額虧損；賓士和寶馬的淨利潤也分別下滑約 50% 和 29%。昔日的光環正迅速褪色，人們不禁要問：德國汽車業究竟做錯了什麼？

困境一：電動車轉型遲滯與成本劣勢

德國汽車工業的困境，與全球電動車（EV）浪潮的崛起息息相關。當特斯拉（Tesla）和中國製造商迅速佔領市場時，歐洲的電動化轉型顯得被動且倉促。

儘管德國汽車製造商投入數十億美元試圖迎頭趕上，但結果卻是令人痛苦的：龐大的資金投入限制了戰略靈活度，而高昂的生產成本、不夠吸引人的設計以及競爭力偏弱的技術，使得德國電動車在高競爭的市場中處於劣勢。

研究指出，中國汽車製造商的威脅不僅在於成本，更在於他們的產品矩陣、設計和技術吸引了不關心品牌傳承的年輕消費者。這凸顯了德國老牌車廠的核心痛點：其優勢或許只剩下過去積累的品牌形象，這對於以技術為賣點的工程產品而言，無疑是致命的弱點。

困境二：朝令夕改的政策搖擺不定

德國汽車業的頹勢，某種程度上是政治混亂下的必然結果。政策的劇烈搖擺，對產業發展造成了巨大的負面影響。

一開始，在歐盟能源轉型目標的推動下，德國曾大力支持電氣化。然而，僅僅一年後，迫於財政壓力，德國政府突然取消了對純電動車的購車補貼，直接提高了消費者的購買成本，嚴重抑制了市場需求。

這項政策急轉彎，使得汽車製造商對電動化目標開始動搖，投資趨向謹慎，最終形成了「需求不足加供給收縮」的負向回饋。

更具爭議的是，在 10 月份的汽車峰會上，德國總理梅爾茨承諾將盡可能取消歐盟自 2035 年後禁止銷售新內燃機汽車的禁令，為燃油車爭取喘息空間。然而，此舉卻直接與歐盟的碳中和目標相悖，實現難度極高，並迫使已快速行動的汽車廠商陷入「沒有指南針」的尷尬局面，削弱了市場對電動車作為未來首選技術的信心。

兩大巨頭福斯和賓士對此保持沉默，甚至有消息指出福斯並不支持延後目標，反映了業界對政策混亂的擔憂。

困境三：內外交困與僵化的開發思維

除了轉型失速與政策不穩，德國汽車業還面臨高昂的內部成本與嚴峻的外部貿易壓力。

貿易經濟學家指出，快速上漲的薪資成本，以及工業產品成本中包含的官僚主義和繁文縟節，都是阻礙德國產業發展的棘手難題。

此外，德國在技術研發上也表現出求穩求全的保守態度。以自動駕駛技術為例，德國製造商對於使用「不成熟系統」進行量產抱持絕對保守的態度，政府也限制 L4 級自動駕駛技術僅能在預先批准的路線或遠端監控下運行，導致測試系統被屢屢抱怨過於謹慎死板。這種缺乏銳意進取的勇氣，阻礙了技術的快速迭代。

屋漏偏逢連夜雨，外部壓力也接踵而至，美國施加的汽車關稅和製造業回流組合拳，進一步降低了歐洲汽車業的盈利能力和投資意願。

面對這些挑戰，根據德國汽車工業協會（VDA）的調查，近三分之二的供應商表示計劃裁員，約 80% 的供應商打算推遲或取消既定投資，或遷往海外。