鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-05 16:30

中國 A 股三大指數今 (4) 日開低收高，上證指數(SSEC) 早盤雖一度失守 3950 點，但上演 V 型反轉行情，本周連 3 交易日守穩這一水位。

〈陸股盤後〉三大指數開低收高 電網設備股強勢領漲 滬指守穩3950點（圖：Shutterstock）

滬指今日收漲 0.23% 至 3969.25 點，深證成指 (SZI) 亦漲 0.37% 至 13223.56 點，創業板指收高 1.03% 至 3166.23 點，滬深兩市成交額合計人民幣 1.87 兆元，較上一交易日減少 453 億元

大盤方面，電網設備、太陽儲能類股全線上漲，摩恩電氣、中能電氣、雙傑電氣、金冠電氣、特變電工、望變電氣、神馬電力、阿特斯、通潤裝備、三變科技等 20 餘股漲停，京泉華更連 3 日漲停作收。海南自貿概念股亦持續走揚，洲際油氣、凱撒旅業、海馬汽車、海峽股份、海南發展等攜手亮燈。此外，煤炭、可控核融合、固態電池概念等族群漲幅亦居前，寶泰隆漲停，安泰集團本周連 3 天漲停。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 3376 檔股票上漲，1902 檔下跌，平盤 161 檔，滬深北三市共 96 檔股票漲幅在 9% 以上，5 檔跌幅在 9% 之上。

消息面上，一份署名為「瑞銀」的重磅預測今日突然流傳於市場。該預測指出，中國將開啟持續 10 年的電力超級週期，三大主線暗藏投資機遇。2028 至 2030 年中國電力需求年增速將飆升至 8%，較此前市場預估的 4% 直接翻倍，標誌著中國電力行業將進入持續 5-10 年的「超級週期」。

中信證券表示，「十五五」計劃建議進一步明確了新型能源體系的重要地位，對電力系統建設指引了消納、韌性、電氣化等中長期的發展重心。政策進一步指引和夯實了特高壓、柔性直流輸配電、數智化電網等環節的中長期機遇。同時，中短期來看，輸變電設備內外需景氣共振，結構性需求持續顯現，特高壓、智慧電網等環節有望迎來景氣反轉。