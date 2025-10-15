鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-15 12:29

‌



藥華藥 (6446-TW) 今 (15) 日宣布，已完成向美國 FDA 提出 Ropeg 筆形注射器 (Pen Device) 產品的補充性生物製劑查驗登記申請 (sBLA)。此外，Ropeg 也預計年底前送件申請新增適應症原發性血小板過多症 (ET)，力拚 2026 年取證。

藥華藥美國市場再報捷，完成Ropeg筆形注射器申請。(鉅亨網資料照)

藥華藥指出，應 FDA 要求，Ropeg 筆形注射器設計為一次性使用，避免重複使用帶來潛在風險，除提升病人用藥安全性，同時簡化操作流程。另外，由於 FDA 將筆形注射器視為新產品，公司可望重新定價，為未來營運組造額外利基，目前 Ropeg 已完成商業化量產準備，最快明年 2 月獲准上市。

‌



至於美國 ET 藥證申請進度，藥華藥表示，已在 9 月完成與 FDA 的 Pre-sBLA 溝通，確認可直接進入申請程序，不需要召開 Pre-sBLA 會議。藥華藥預計年底前正式送件美國 ET 藥證申請，目標 2026 年取得核准。