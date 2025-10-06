藥華藥前三季營收年增逾6成衝破百億 超越去年全年營收
鉅亨網記者劉玟妤 台北
藥華藥 (6446-TW) 公告 9 月營收 13.2 億元，年月雙成長，累計今年前三季營收 107.5 億元，年增超過 6 成，首度衝破百億元，更超越去年全年營收。藥華藥指出，9 月營收仍來自 Ropeg，且美國市場針數再創新高，帶動營運表現。
藥華藥 9 月營收 13.2 億元，月增 3.44%，年增 41.34%；第三季營收 38.9 億元，季增 8.06%，年增 43.54%；累計今年前三季營收 107.5 億元，年增 61.14%，首度突破百億元，創歷史新高紀錄，更超越去年全年營收。
藥華藥指出，目前 Ropeg 已獲全球近 50 個國家核准用於真性紅血球增多症 (PV) 患者，並上市銷售，今年底可望再取得墨西哥藥證。
此外，Ropeg 用於原發性血小板過多症 (ET) 的藥證申請也正在加速推進，今年已完成中國、台灣及日本的送件。美國方面，FDA 同意直接送件，將在第四季正式向美國申請，並爭取優先審查資格，若順利核准，有望最快在明年上半年取得美國藥證，不過若以標準審查資格進行，則預計在明年下半年取得美國藥證。
藥華藥也積極拓展多適應症布局，在骨髓增生性腫瘤 (MPN) 治療領域中，已啟動針對 Ropeg 用於早前期原發性骨髓纖維化 (PMF) 患者的全球三期臨床試驗 HOPE-PMF，計劃在台灣、美國、日本、中國等多國同步進行，目標招募 150 名受試者，8 月 8 日在日本完成首位受試者給藥，10 月 1 日也在台大醫院完成台灣首位受試者給藥，臨床進度穩並推進中。
