藥華藥前三季營收年增逾6成衝破百億 超越去年全年營收

2025-10-06

藥華藥 (6446-TW) 公告 9 月營收 13.2 億元，年月雙成長，累計今年前三季營收 107.5 億元，年增超過 6 成，首度衝破百億元，更超越去年全年營收。藥華藥指出，9 月營收仍來自 Ropeg，且美國市場針數再創新高，帶動營運表現。

藥華藥董事長詹青柳(左)、執行長林國鐘(右)。(鉅亨網資料照)

藥華藥 9 月營收 13.2 億元，月增 3.44%，年增 41.34%；第三季營收 38.9 億元，季增 8.06%，年增 43.54%；累計今年前三季營收 107.5 億元，年增 61.14%，首度突破百億元，創歷史新高紀錄，更超越去年全年營收。

藥華藥指出，目前 Ropeg 已獲全球近 50 個國家核准用於真性紅血球增多症 (PV) 患者，並上市銷售，今年底可望再取得墨西哥藥證。

此外，Ropeg 用於原發性血小板過多症 (ET) 的藥證申請也正在加速推進，今年已完成中國、台灣及日本的送件。美國方面，FDA 同意直接送件，將在第四季正式向美國申請，並爭取優先審查資格，若順利核准，有望最快在明年上半年取得美國藥證，不過若以標準審查資格進行，則預計在明年下半年取得美國藥證。