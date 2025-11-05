〈台股開盤〉台積電重挫、權值股也不買帳 崩跌逾700點失守月線

台股大盤昨日盤中以 28554.61 點改寫史上新高，但終場收黑下跌 218.03 點，而今 (5) 日早盤在美股震盪走低同時，護國神山台積電 (2330-TW) 以 1480 元的下跌 25 元開出，影響大盤跌點達 200.8 點，造成台股早盤重挫逾 700 點，摜破 10 日線及月線，類股幾乎全部走跌只有觀光餐飲類股小紅。