〈台股開盤〉台積電重挫、權值股也不買帳 崩跌逾700點失守月線
鉅亨網記者張欽發 台北
台股大盤昨日盤中以 28554.61 點改寫史上新高，但終場收黑下跌 218.03 點，而今 (5) 日早盤在美股震盪走低同時，護國神山台積電 (2330-TW) 以 1480 元的下跌 25 元開出，影響大盤跌點達 200.8 點，造成台股早盤重挫逾 700 點，摜破 10 日線及月線，類股幾乎全部走跌只有觀光餐飲類股小紅。
台股集中市場今天大盤以 27785.91 點低盤開出，直接摜破 10 日線，最低 27478.59 點，最高 27785.91 點，盤中指數下跌逾 600 點，預估市場成交值 6669 億元。電子股下跌 1.93%，占大盤成交比重 74.7%。
資深證券分析師簡伯儀指出，台股 10 月的行情結束，今天大盤直接摜破 10 日線支撑，接下來看月線 27653.37 盤中跌破後能否快速站回。
台股在權值股方面，台積電今天早盤開並一度下跌 35 元，聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 都下跌 2.5 元；蘋果概念股大立光 (3008-TW) 走低，盤中下跌 50 元、玉晶光 (3406-TW) 早盤一度翻越到平盤之上。
而特斯拉及機器人概念股亞光 (3019-TW) 股價早盤上揚。無人機概念股雷虎 (8033-TW) 走低，邑錡 (7402-TW) 獨強。
在可能出現來自華建 (2530-TW) 對經營權爭奪戰之下，今天中工 (2515-TW) 及中石化 (1314-TW) 股價都有強勢表現，但中工股票遭到處置交易每 5 分鐘交易一盤。
統一證券指出， 台股從技術面來看，乖離率進入超買區；周二指數跌破 5 日均線後，KD 指標呈現向下，RSI 亦同步向下，MACD 指標已翻轉為負值柱體，綜合這些動量指標來看，台股短期內可能面臨進一步的震盪整理。
美股方面，投資人憂心 AI 相關企業估值過高，在消化最新一波財報之際，又接連收到多位大型企業執行長的警告，拋售潮加劇，美股主指今晨全面淪陷。輝達驟瀉近 4%，Palantir 慘崩近 8%，費半指數暴跌超 4%，那斯達克指數重挫，下滑逾 2%，標普 500 指數下跌約 1.2%，道瓊跌逾 250 點。
在美股掛牌的台股指標方面，輝達 (NVDA-US) 下跌 3.96% 台積電 ADR (TSM-US) 大跌 3.55%。
