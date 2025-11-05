search icon



台股

〈台股開盤〉台積電重挫、權值股也不買帳 崩跌逾700點失守月線

鉅亨網記者張欽發 台北


台股大盤昨日盤中以 28554.61 點改寫史上新高，但終場收黑下跌 218.03 點，而今 (5) 日早盤在美股震盪走低同時，護國神山台積電 (2330-TW) 以 1480 元的下跌 25 元開出，影響大盤跌點達 200.8 點，造成台股早盤重挫逾 700 點，摜破 10 日線及月線，類股幾乎全部走跌只有觀光餐飲類股小紅。

cover image of news article
〈台股開盤〉台積電重挫、權值股也不買帳 崩跌逾700點失守月線。(鉅亨網記者張欽發攝)

台股集中市場今天大盤以 27785.91 點低盤開出，直接摜破 10 日線，最低 27478.59 點，最高 27785.91 點，盤中指數下跌逾 600 點，預估市場成交值 6669 億元。電子股下跌 1.93%，占大盤成交比重 74.7%。


資深證券分析師簡伯儀指出，台股 10 月的行情結束，今天大盤直接摜破 10 日線支撑，接下來看月線 27653.37 盤中跌破後能否快速站回。

台股在權值股方面，台積電今天早盤開並一度下跌 35 元，聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 都下跌 2.5 元；蘋果概念股大立光 (3008-TW) 走低，盤中下跌 50 元、玉晶光 (3406-TW) 早盤一度翻越到平盤之上。 

而特斯拉及機器人概念股亞光 (3019-TW) 股價早盤上揚。無人機概念股雷虎 (8033-TW) 走低，邑錡 (7402-TW) 獨強。

在可能出現來自華建 (2530-TW) 對經營權爭奪戰之下，今天中工 (2515-TW) 及中石化 (1314-TW) 股價都有強勢表現，但中工股票遭到處置交易每 5 分鐘交易一盤。

統一證券指出， 台股從技術面來看，乖離率進入超買區；周二指數跌破 5 日均線後，KD 指標呈現向下，RSI 亦同步向下，MACD 指標已翻轉為負值柱體，綜合這些動量指標來看，台股短期內可能面臨進一步的震盪整理。

美股方面，投資人憂心 AI 相關企業估值過高，在消化最新一波財報之際，又接連收到多位大型企業執行長的警告，拋售潮加劇，美股主指今晨全面淪陷。輝達驟瀉近 4%，Palantir 慘崩近 8%，費半指數暴跌超 4%，那斯達克指數重挫，下滑逾 2%，標普 500 指數下跌約 1.2%，道瓊跌逾 250 點。

在美股掛牌的台股指標方面，輝達 (NVDA-US) 下跌 3.96% 台積電 ADR (TSM-US) 大跌 3.55%。

