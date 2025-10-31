〈台股開盤〉台積電平天價穩盤 開低走高漲近200點 拚單月最大漲點

受 Fed 未來降息恐放緩以及 Meta 暴跌下，美股周四重挫，但台股今 (31) 日在台積電平歷史新高 1520 元，以及日月光投控法說利多大漲帶動，早盤漲近 200 點、月線可望連 6 紅，目前全月上漲超過 2600 點，今天收月線有機會超過 1990 年 1 月大漲 2430.17 點，改寫單月最大漲點。