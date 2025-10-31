search icon



〈台股開盤〉台積電平天價穩盤 開低走高漲近200點 拚單月最大漲點

鉅亨網記者彭昱文 台北


受 Fed 未來降息恐放緩以及 Meta 暴跌下，美股周四重挫，但台股今 (31) 日在台積電平歷史新高 1520 元，以及日月光投控法說利多大漲帶動，早盤漲近 200 點、月線可望連 6 紅，目前全月上漲超過 2600 點，今天收月線有機會超過 1990 年 1 月大漲 2430.17 點，改寫單月最大漲點。

cover image of news article
〈台股開盤〉台積電平天價穩盤 開低走高漲近200點 拚單月最大漲點。(鉅亨網資料照)

台積電 (2330-TW) 開盤上漲 10 元，以 1515 元開出，早盤最高來到 1520 元，平歷史新高價；不過，鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW)、聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW) 等表現弱勢。


而日月光投控 (3711-TW) 第三季獲利創高，並看好明年 AI 封測業績再增 10 億美元、上調資本支出等利多，今日盤中大漲近漲停，京元電子 (2449-TW) 也漲逾半根停板。

PCB 族群回神，金像電 (2386-TW) 亮燈漲停、台光電 (2383-TW) 大漲逾 9%、欣興 (3037-TW)、健鼎 (3044-TW)、南電 (8046-TW) 等同步走強。其他強勢個股還包括華城 (1519-TW) 衝漲停、創意 (3443-TW) 大漲 9%、亞翔 (6139-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 均漲逾半根停板。

不過，記憶體族群持續回檔，旺宏 (2337-TW) 再度跌停，南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 也回檔，力積電 (6770-TW)、光寶科 (2301-TW) 也走跌約 2%。另外，貨櫃海運三雄昨日大漲、今日拉回修正，萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 跌 3%。

台股台積電日月光投控台股開盤

台積電1515+0.66%
華城715+10.0%
聯發科1295-1.15%
廣達302-1.31%
日月光投控247.5+10.0%
京元電子216+6.40%
台光電1375+7.84%
欣興164.5+2.81%
健鼎342+0.59%
南電291+3.19%
創意1535+6.60%
鴻海259.5-0.95%
亞翔488+5.40%
世芯-KY3450+2.83%
旺宏31.3-9.67%
南亞科130.5-2.97%
華邦電54.4-1.45%
力積電31.85-3.63%
光寶科176-2.76%
萬海84.9-2.86%
台達電1000-0.99%
陽明58.5-2.50%

