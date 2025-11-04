鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-04 09:46

台股今 (4) 日早盤在美股震盪走高同時，台積電 (2330-TW) 以小紅 1520 元開出，PCB 概念股、BBU 電能概念仍是全場焦點，但 ABF 類股欣興 (3037-TW) 等全數下跌對早盤上漲逾 200 點，早盤指數最高達 28554.61 點再創新高，預估集中市全場成交值達 5700 億元。

〈台股開盤〉資金行情競逐電子股 漲逾200點再創28554點新高

資深證券分析師簡伯儀指出，台股 10 月的行情結束，本月指數持續在量能持續增溫下，大盤月線持續改寫新高，月線繼 9 月單月上漲千點行情後，10 月持續演出上漲千點以上的行情，且漲勢更甚 9 月，月 K 線連續寫下 6 個月的紅 K 棒，量價結構仍是對於多方有利，11 月的行情仍然可以偏多看待。

但由於月 KD 指標以及 RSI 指標目前已經位在 80 以上的超買區，加上目前股價與年線的正乖離來到相對高，大盤已經有過熱疑慮，因此，後續大盤要再跟先前二個月大漲千點的行情應屬不易。

台北股市集中市場早盤以 28364.76 開出，盤中指數上漲，最高 28539.95 點，最低 28364.76 點，預估全場成交值 5700 億元。早盤電子類股 0.53%，占大盤成交值比重 75.91%，金融類股上漲 0.52%。

而特斯拉及機器人概念股亞光 (3019-TW) 股價早盤跌 3 元 1.97%。

統一證券指出， 台灣 PCB 產業鏈今年與明年產值將連續挑戰新高。在 AI 邊緣裝置發展高整合之下，預估 2026 年全球 PCB 產值達 1,030 億美元將創歷史新高。包含 伺服器晶片異質整合與尺寸放大驅動 CCL 材料升級等，製程精密程度門檻提高也迫使業者加速投資升級，當前高階玻纖與 CCL 仍吃緊，是台灣供應鏈的契機。

從技術面來看，昨日最後一盤在台積電助攻下，收盤堅守 5 日線，量能維持 5500 億之上，KD 指標高檔鈍化、RSI 堅守 70 之上，MACD 維持多方動能。目前已連續三個交易日開高走低，這是台股創高後的高檔整理，惟近期強勢股集中在 AI 相關族群，其他產業追價意願微弱，盤面結構不夠健康。台股現階段維持多頭排列，預估指數高檔震盪盤堅，但乖離率過大，慎防隨時短線修正。

券商也指出，OpenAI 攜手 AWS 擴大雲端布局，AI 永動機持續機轉，全球股市聚焦 AI 相關產業。台股 10 月營收陸續公布，今年 AI 產業技術升級、業績題材多元，在資金行情及 AI 熱潮催化下，台股指數持續高檔盤堅，選股重於選市。