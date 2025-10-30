〈台股開盤〉川習會前川普突發文提核武 漲220點再寫新高後一度翻黑

聯準會 (Fed) 今 (30) 日凌晨宣布今 (2025) 年第 2 度降息，將基準利率調降 1 碼，美股漲跌互見，輝達漲 3%，帶動費半收漲 1.85%，加上全球關注「川習會」登場，台股早盤在台積電、鴻海等電子權值、AI 類股上漲激勵下，一度漲逾 220 點，最高來到 28,527.68 點，再創歷史新高，盤中因川普在社群平台發文提中國核武五年內趕上美國，並已指示以對等方式展開核武測試，指數一度翻黑，隨後拉至平盤上。