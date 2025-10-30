search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈台股開盤〉川習會前川普突發文提核武 漲220點再寫新高後一度翻黑

鉅亨網記者黃皓宸 台北


聯準會 (Fed) 今 (30) 日凌晨宣布今 (2025) 年第 2 度降息，將基準利率調降 1 碼，美股漲跌互見，輝達漲 3%，帶動費半收漲 1.85%，加上全球關注「川習會」登場，台股早盤在台積電、鴻海等電子權值、AI 類股上漲激勵下，一度漲逾 220 點，最高來到 28,527.68 點，再創歷史新高，盤中因川普在社群平台發文提中國核武五年內趕上美國，並已指示以對等方式展開核武測試，指數一度翻黑，隨後拉至平盤上。

cover image of news article
〈台股開盤〉川習會前川普突發文提核武 漲220點再寫新高後一度翻黑。(鉅亨網資料照)

權值股部分，台積電 (2330-TW) 漲 1%，暫收 1520 元、鴻海 (2317-TW) 開盤漲逾 1%，AI 伺服器廠緯穎 (6669-TW) 受惠需求火熱漲 4%、聯發科 (2454-TW) 漲逾 1.15%；智邦 (6669-TW) 受惠 AI 基建需求強勁，漲 3.8%，股價衝破千元大關；台達電 (2308 -TW) 則是漲多回檔，跌 4.7%，光寶科 (2301 -TW) 跌停。


網通族群受美中資安題材帶動表現，加上受惠輝達砸 10 億美元入股諾基亞 (Nokia)，宣布 AI＋6G 大聯盟誕生，包括訊舟 (3047-TW) 亮燈漲停，力積電 (6770 -TW) 漲 4.4%、華電網 (6163 -TW) 漲停。

記憶體部分，受惠漲價題材持續發酵，再展多頭行情，包括，群聯 (8299-TW) 亮燈漲停、奇鋐 (3017-TW) 漲半根漲停，南亞科 (2408-TW) 開盤一度漲 3%。

電機機械類股因淨零與能源展昨 (29) 日開幕，法人估台灣重電產業將迎百億美元新商機，激勵儲能、電纜類股的華城 (1519-TW) 漲半根停板、士電 (1503 -TW) 漲 3%、亞力 (1514-TW) 漲 2.6%。

法人表示，指數持續大漲小回，再度改寫歷史新高，短期均線架構轉弱前，仍利延續偏多震盪，短線關注今天川習會訊息變化，盤面族群個股維持輪動表現，操作可依短線技術面汰弱換強。

美股四大指數前晚收盤狀況，道瓊下跌 74.37 點、跌 0.16%，收 47,632 點；那斯達克上漲 130.98 點、漲 0.55%，收 23,958.47 點；費半指數上漲 133.22 點、漲 1.85%，收 7,327.93 點；標普 500 下跌 0.3 點，收 6,890.59 點。

 

文章標籤

台積電川習會Fed降息輝達鴻海台股開盤

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體7327.931.85%
NASDAQ23958.47+0.55%
道瓊指數47632.00-0.16%
緯穎4245+3.28%
鴻海261.5+0.58%
華城638+5.63%
南亞科133.5+0.38%
奇鋐1395+4.89%
群聯1080+3.35%
訊舟21.35+9.77%
聯發科1310+0.77%
台積電1510+0.33%
亞力100.5+2.66%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
緯穎

64.29%

勝率

#上升三紅K

偏強
緯穎

64.29%

勝率

#上升三法

偏強
緯穎

64.29%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
鴻海

65.63%

勝率

#指標剛突破

偏強
華城

92%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty