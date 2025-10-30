〈台股開盤〉川習會前川普突發文提核武 漲220點再寫新高後一度翻黑
鉅亨網記者黃皓宸 台北
聯準會 (Fed) 今 (30) 日凌晨宣布今 (2025) 年第 2 度降息，將基準利率調降 1 碼，美股漲跌互見，輝達漲 3%，帶動費半收漲 1.85%，加上全球關注「川習會」登場，台股早盤在台積電、鴻海等電子權值、AI 類股上漲激勵下，一度漲逾 220 點，最高來到 28,527.68 點，再創歷史新高，盤中因川普在社群平台發文提中國核武五年內趕上美國，並已指示以對等方式展開核武測試，指數一度翻黑，隨後拉至平盤上。
權值股部分，台積電 (2330-TW) 漲 1%，暫收 1520 元、鴻海 (2317-TW) 開盤漲逾 1%，AI 伺服器廠緯穎 (6669-TW) 受惠需求火熱漲 4%、聯發科 (2454-TW) 漲逾 1.15%；智邦 (6669-TW) 受惠 AI 基建需求強勁，漲 3.8%，股價衝破千元大關；台達電 (2308 -TW) 則是漲多回檔，跌 4.7%，光寶科 (2301 -TW) 跌停。
網通族群受美中資安題材帶動表現，加上受惠輝達砸 10 億美元入股諾基亞 (Nokia)，宣布 AI＋6G 大聯盟誕生，包括訊舟 (3047-TW) 亮燈漲停，力積電 (6770 -TW) 漲 4.4%、華電網 (6163 -TW) 漲停。
記憶體部分，受惠漲價題材持續發酵，再展多頭行情，包括，群聯 (8299-TW) 亮燈漲停、奇鋐 (3017-TW) 漲半根漲停，南亞科 (2408-TW) 開盤一度漲 3%。
電機機械類股因淨零與能源展昨 (29) 日開幕，法人估台灣重電產業將迎百億美元新商機，激勵儲能、電纜類股的華城 (1519-TW) 漲半根停板、士電 (1503 -TW) 漲 3%、亞力 (1514-TW) 漲 2.6%。
法人表示，指數持續大漲小回，再度改寫歷史新高，短期均線架構轉弱前，仍利延續偏多震盪，短線關注今天川習會訊息變化，盤面族群個股維持輪動表現，操作可依短線技術面汰弱換強。
美股四大指數前晚收盤狀況，道瓊下跌 74.37 點、跌 0.16%，收 47,632 點；那斯達克上漲 130.98 點、漲 0.55%，收 23,958.47 點；費半指數上漲 133.22 點、漲 1.85%，收 7,327.93 點；標普 500 下跌 0.3 點，收 6,890.59 點。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 外資買超71億元 青睞記憶體族群 加碼旺宏5萬張、力積電3.6萬張
- 台股到兩萬八還要衝？專家看多方仍強 留意個股「高檔出場訊號」
- 〈美股早盤〉主要指數開高 輝達市值衝上5兆美元
- 川普想與習近平談輝達「超級晶片」 不忘再提台積電
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇