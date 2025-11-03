search icon



〈台股開盤〉台積電提前啟動先進製程漲價 漲逾200點戰前高

鉅亨網記者劉玟妤 台北


美股四大指數上周五 (31 日) 全面收漲，加上先進製程持續供不應求，台積電提前年度啟動 2026 年漲價計劃，台股今 (3) 日早盤大漲逾 200 點，最高漲至 28494.99 點，試圖挑戰前高，預估成交量 6200 億元。 

cover image of news article
〈台股開盤〉台積電提前啟動先進製程漲價 漲逾200點戰前高。(圖：shutterstock)

電子權值股今天漲跌互現，台積電 (2330-TW) 以 1510 元開出，早盤最高漲至 1515 元，漲幅約 1%，聯發科 (2454-TW) 小漲 0.38%，鴻海 (2317-TW) 則跌逾 1%。另外，台達電 (2308-TW) 跌 0.5%，廣達 (2382-TW) 小漲 0.17%，日月光 (3711-TW) 也小漲 0.2%。 


PCB 族群買盤重啟，CCL 雙雄走揚，台光電 (2383-TW) 漲逾 4%，台燿 (6274-TW) 漲逾 1%。此外，瀚宇博 (5469-TW) 漲逾半根停板、定穎投控 (3715-TW)、金像電 (2368-TW) 漲逾 3%，精成科 (6191-TW) 漲逾 2%。玻纖布方面，台玻 (1802-TW) 漲逾 3%，富喬 (1815-TW) 漲逾 1%。 

受惠台電強韌電網計畫持續釋單，重電四雄今天也有所表態，華城 (1519-TW) 漲逾半根停板，亞力 (1514-TW) 漲逾 4%，中興電 (1513-TW) 漲逾 2%，士電 (1503-TW) 則漲逾 1%。 

美股四大指數上周五全面收漲，道瓊指數上漲 40.75 點或 0.09%，收 47562.87 點；那斯達克指數上漲 143.81 點或 0.61%，收 23724.96 點；S&P 500 指數上漲 17.86 點或 0.26%，收 6840.2 點；費城半導體指數上漲 12.66 漲點或 0.18%，收 7228.66 點。 

