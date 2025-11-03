鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-03 09:34

美股四大指數上周五 (31 日) 全面收漲，加上先進製程持續供不應求，台積電提前年度啟動 2026 年漲價計劃，台股今 (3) 日早盤大漲逾 200 點，最高漲至 28494.99 點，試圖挑戰前高，預估成交量 6200 億元。

〈台股開盤〉台積電提前啟動先進製程漲價 漲逾200點戰前高。(圖：shutterstock)

電子權值股今天漲跌互現，台積電 (2330-TW) 以 1510 元開出，早盤最高漲至 1515 元，漲幅約 1%，聯發科 (2454-TW) 小漲 0.38%，鴻海 (2317-TW) 則跌逾 1%。另外，台達電 (2308-TW) 跌 0.5%，廣達 (2382-TW) 小漲 0.17%，日月光 (3711-TW) 也小漲 0.2%。

