2025-11-05

AI 明星公司 Palantir(PLTR-US)執行長 Alex Karp 周二 (5 日) 公開痛罵做空者，特別點名《大賣空》本尊 Michael Burry，後者旗下資管公司 Scion 在最新監管文件中披露，持有大量 Palantir 與英偉達的看跌選擇權。

業績超預期卻崩8%！Palantir執行長痛罵《大賣空》本尊瘋了：等你錯了 我一定慶祝（圖：Shutterstock）

Karp 在一場節目上表示，Burry 做空的兩家公司「獲利能力極強」，並稱 Burry 做空晶片與本體論 (AI 技術體系中關鍵的支撐性技術) 公司的想法「簡直瘋了」，稱此舉本質是「做空 AI」，甚至質疑其動機是操縱市場或「體面平倉」。

Karp 也放話，若 Burry 最終錯誤會慶祝，並批評稱「關於做空非常複雜，老實說我認為這是在操縱市場。我們取得了有史以來最好的業績，甚至不清楚他這麼做是不是為了平倉離場。這些人表面上標榜道德，但實際上卻在做空全球最優秀的企業之一」。

Burry 避險基金 Scion 的 13F 報告顯示，持有 Palantir 看跌選擇權名義價值約 9.12 億美元、輝達約 1.87 億美元，但文件未透露細節，僅反映截至 9 月底的持股。

Palantir 周二股價大跌 8%，儘管第三季財報表現超預期且提供樂觀財測，該公司年內仍累漲超 150%，當前預期本益比高達 228 倍，輝達則跌 4%，日線連 5 黑，投資者對 AI 股票高估值的謹慎，也許是股價承壓走跌主因。

在沉寂兩年之後，Burry 上周再度發聲警告市場泡沫可能破滅。他在 X 上分享了一張電影《大賣空》的劇照，片中飾演他的演員正神情錯愕地盯著電腦螢幕，照片旁附文說：「有時，我們能看到泡沫。有時，我們能有所作為。有時，唯一的勝利方法就是不參與。」