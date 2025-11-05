鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-05 11:40

全球咖啡巨頭星巴克 (SBUX-US) 今 (4) 日在中國市場投下一枚震撼彈，這家進入中國 26 年、累計開設 8000 家門市的國際品牌，宣布將其中國業務營運控股權交給中國本土私募股權機構博裕投資。

砸40億美元收購星巴克中國業務 神秘巨頭博裕資本是何方神聖？

根據雙方公告，博裕將持有新成立的合資企業至多 60% 股權，星巴克保留 40% 股權並繼續擔任品牌與智慧財產權的所有者及授權者。基於約 40 億美元 (不計現金與債務) 的企業價值，這項交易標誌著星巴克中國正式開啟「合資營運」的全新階段，長期目標直指 20000 家門市規模。

對全球咖啡連鎖龍頭而言，主動「交出方向盤」實屬罕見。這場合作的另一方博裕投資，正是關鍵推手。有別於外界對私募股權「槓桿收購、短期套利」的刻板印象，成立於 2011 年的博裕以「頂級配置、長線思維」著稱，核心團隊匯聚聯想前財務長馬雪徵、中投及中信集團等國家級投資平台的資深人士，過往投資案例涵蓋蒙牛乳業、阿里巴巴、快手、網易雲音樂等行業巨頭。

上述經驗不僅讓博裕深諳中國消費市場的數位化邏輯，從電商、行動支付到社群媒體生態，更累積了與本土品牌競爭的關鍵能力，而博裕對長期資金的調配優勢 (資金多源自主權財富基金、長期保險資金，投資週期可延至 10 年以上)，恰與星巴克中國萬店計畫所需的耐心資本高度契合，尤其在低線市場拓展中，博裕的政商資源與商業不動產談判能力，能有效彌補外資企業單打獨鬥的弱點。

此次交易絕非簡單的「賣身」，而是雙方精心設計的策略共贏。對星巴克而言，讓出控股權實為「以退為進」，其核心訴求從「掌控 100% 股權」轉向「確保品牌長期健康成長」。

透過引進博裕，星巴克不僅能將低線市場拓展的天文數位資本投入與風險轉移，集中資源投入全球產品創新與供應鏈建設，像是中國雲南咖啡的國際推廣，更能藉助博裕的本土化能力補齊數位化弱點。

目前，星巴克在 APP 功能豐富性、社交裂變玩法及配送效率上與瑞幸等本土品牌仍有差距，博裕的入局有望為星巴克中國植入「本土化操作系統」，推動會員體系、線上訂單及營銷方式的數位化「換血」。

更關鍵的是，星巴克透過保留 40% 股權及未來十年的授權收益，將角色從「耕耘者」部分轉變為「平台方」，收益與品牌價值深度綁定。

對博裕而言，60% 控制權意味著主導權與深度變革的空間，其目標不僅是財務回報，更在於推動星巴克中國的策略調整，優化下沉市場的成本結構如租金、人力採購，提升單店獲利模型，並嘗試更激進的本土化創新，從茶飲子品牌、小店到本土 IP 聯名，甚至在特定區域發起價格補貼，搶瑞佔瑞、庫迪主導的下沉市場。

過去因品牌調性顧慮而謹慎的策略，如今在控股權賦能下有了更大試錯空間。這種「60/40」的股權結構，本質是星巴克用控制權換取資本解放與長期收益，博裕則用資本與資源換取改革主導權，共同押寶一個更龐大、更本土化的星巴克。

然而，美好規劃下仍必須面對「磨合挑戰」。星巴克引以為傲的「夥伴文化」，強調員工福利、咖啡空間體驗與人文關懷，與私募股權追求效率、數據與回報率的基因有潛在衝突。

當博裕的專業經理人帶著財務報表與 KPI 進入組織，成本優化可能波及員工培訓與福利，動搖服務根基。這場合作既是對博裕「中國核心資產業者」能力的考驗，也是對星巴克能否堅守初心的檢驗。