鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-04 12:00

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週一（3 日）表示，他將親自出席本週最高法院針對美國總統川普關稅政策合法性的聽證會，並強調此案涉及「國家安全」

美財長將親赴最高法院旁聽川普關稅案：這事關國家安全。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，貝森特表示：「我打算親自去，希望坐在前排，近距離觀察，這事關國家安全。」

當被問及親臨最高法院是否可能被視為對法院的潛在「施壓」或「恐嚇」時，貝森特回應，他此舉的目的是為了「強調這是一場經濟緊急狀況」。

這起案件挑戰川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所頒布的廣泛關稅措施，將決定美國總統在國際經濟危機中擁有多大權限。

IEEPA 原為應對國家安全威脅而設，如今已成為美中貿易談判的重要工具之一。

貝森特指出，川普的 IEEPA 關稅不僅是經濟策略，更是國家防線的一部分。

他表示：「國家安全就是經濟安全，經濟安全就是國家安全。」並強調，作為美國財政部長，他的職責就是維護兩者的穩定。

這場秋季開庭的聽證會整合了多起由中小企業及部分州檢察長發起的訴訟。原告認為，川普濫用 IEEPA 授權，對多國商品徵收「對等關稅」，已越權行事。

先前，美國國際貿易法院及聯邦上訴法院均裁定，IEEPA 並未賦予總統無限課稅權，該職責應屬國會。

儘管如此，貝森特依然信心滿滿。他表示：「我相信最高法院將維持總統使用 IEEPA 的權限。」

他也警告，一旦法院推翻關稅政策，美國財政部可能須退還數十億美元已徵稅收，總額可能高達 7,500 億至 1 兆美元的一半，將對美國經濟與國庫造成「災難性衝擊」。

貝森特進一步指出，IEEPA 在美中關係中發揮關鍵作用，特別是在打擊中國製造的芬太尼前驅物問題上。

他表示：「如果芬太尼不是國家緊急狀況，那什麼才是？」並舉例稱，川普今年春天動用 IEEPA 對中國加徵關稅，促使中方上週於韓國會談中同意合作削減芬太尼原料出口。

自川普四月宣布新關稅以來，截至七月，美國已徵得 1,420 億美元關稅收入，較前一年翻倍。

貝森特強調，這些收入被用作外交籌碼，反制中國限制稀土出口的行動。

他說：「總統能夠運用 IEEPA 權力在危急時刻回擊。若這都不算緊急權力的合理使用，我不知道什麼才算。」

為防最高法院裁決不利，白宮已擬定替代方案，準備依 1930 年《斯姆特 - 霍利關稅法案》第 338 條動用備援權限。