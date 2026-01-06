《紐時》揭露：為何川普拒絕支持委內瑞拉反對派領袖馬查多？

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-06 19:40

美國情報機構指出，委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）將難以有效領導政府。更重要的是，她與川普政府高層的關係數月來持續惡化。

川普拒絕支持委內瑞拉反對派領袖馬查多。(圖：REUTERS/TPG)

根據《紐約時報》報導，即使在美軍對委首都加拉加斯發動行動之前，美國總統川普就已經做出關鍵決定：若委國領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）下台，他不會支持馬查多接掌政權。

‌



川普在週末談到馬查多時表示：「我認為她很難成為國家領導人。她在委內瑞拉國內既無足夠支持，也不受民眾尊重。她是個非常好的女士，但缺乏尊重。」

相對地，他選擇支持馬杜洛的副總統羅德里奎茲（Delcy Rodríguez）暫時接管政權。

馬查多與白宮關係惡化成決策關鍵

儘管馬查多曾努力取悅川普，甚至將獲得的諾貝爾和平獎獻給他，她與白宮的關係仍持續惡化。

據五位熟悉決策過程的消息人士透露，川普拒絕支持馬查多背後有多重因素。其中包括美國情報顯示反對派難以有效執政，以及馬查多與川普政府高層的關係早已緊張。

《紐時》指出，美國高級官員對馬查多關於馬杜洛政權實力的判斷逐漸不滿，認為她提供的報告不準確，誇大政權脆弱性，並懷疑她是否有能力真正掌握政權。

據熟悉相關文件的人士透露，包括美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在內的高層官員曾建議川普，若強行支持反對派，可能加劇委內瑞拉動盪，並迫使美國派遣更多軍事力量。

同時，中央情報局（CIA）機密分析也持相同看法。

對川普而言，委內瑞拉的重點在石油，而非推動民主。

根據《紐時》，事實上，自川普去年 1 月重返白宮以來，馬查多就已成為美國政府內部的摩擦點。

今年 1 月，川普特使 Richard Grenell 訪問加拉加斯前，曾要求安排馬查多面對面會晤，並提供政治犯名單，但最終未成行。

儘管美方代表團承諾保障其安全，但馬查多及其團隊未回應美方要求，僅透過電話溝通。

起初，雙方的通話還算友好，但隨著時間關係逐漸緊張。馬查多及其團隊對美方提供的政治犯名單要求並未給予回應，似乎是為了避免被指控偏袒特定人士，或讓外界以為她的運動正涉入某種協商。

據知情人士透露，Grenell 曾多次要求馬查多說明其代理候選人岡薩雷斯（Edmundo González）在被禁止參選後的執政計畫，但對方始終未能提出具體方案，令 Grenell 感到失望。

另一方面，馬查多對 Grenell 也抱有不滿情緒。與盧比歐不同，Grenell 並未公開嚴厲譴責馬杜洛政權的非法性。

川普轉向與委內瑞拉臨時總統羅德里奎茲合作

目前，川普與盧比歐都表示，他們將重點放在與委內瑞拉臨時總統、前副總統羅德里奎茲的合作上。

盧比歐在週日接受《NBC》節目採訪時指出：「我們必須面對眼前的現實。不幸的是，當前委內瑞拉境內的反對派大部分已不復存在，我們必須立即處理一些短期緊迫問題。」

流亡紐約的前委內瑞拉議員、馬查多聯盟成員 Freddy Guevara 表示，他並不清楚白宮選擇與羅德里奎茲合作的原因，但推測這可能是目前最便捷的做法。

他認為，美國人更期待的是改革，而非一場全面革命。

Guevara 說，目前反對派的首要任務是推動釋放政治犯，並爭取返回委內瑞拉參與自由、公正的選舉。

他強調：「我們會繼續在境內組織民眾、開展工作，但眼下掌握實權的是美國政府。我們希望委內瑞拉當權者明白，美國的立場並非空談，如果不配合，將面臨切實的威脅。」

美國政府內部反應與委內瑞拉反對派策略

川普支持羅德里奎茲的決定，也讓一些長期支持馬查多的共和黨議員陷入尷尬。週六晚間新聞發布會上，來自邁阿密的三位共和黨眾議員重申對馬查多的支持，但未對川普言論作出解釋。

其中一位議員 Mario Diaz-Balart 表示：「我堅信，無論是新選舉還是承認上次選舉結果，委內瑞拉下一位民選總統仍將是馬查多。」

《紐時》指出，作為保守派富豪家族的後代，馬查多在委內瑞拉政壇深耕數十年，並與美國共和黨建立了緊密聯繫，但她似乎未準備好面對川普時代共和黨日益偏向交易型、意識形態模糊的政治格局。

馬查多政治策略的核心，是完全拒絕與馬杜洛政府進行任何形式的對話。這一立場雖獲得大多數國內民眾尊重，但也限制了她建立更廣泛執政聯盟的能力。

她對制裁毫不妥協的態度，使委內瑞拉商界精英與部分民間社會成員感到疏離。

同時，馬查多的經濟顧問主張「流入委內瑞拉的每一美元都是給馬杜洛的」，這種立場讓致力於改善國內民生的團體感到遠離。

《紐時》認為，她的言論日益反映海外民眾的觀點，但與國內普通民眾的現實處境逐漸脫節。

近幾個月來，隨著川普加大對委內瑞拉的經濟制裁，馬查多基本保持低調，只公開讚揚川普並呼籲關注數百名政治犯的處境。

然而，她未對航班取消、大規模移民驅逐、國內通膨飆升或石油收入崩潰等問題發表評論。

相反的，她的團隊及流亡盟友轉而在社交媒體上攻擊、抹黑任何偏離其立場的公開人物，導致她失去部分民主黨支持者以及美委兩國商界人士的認同。

學者與僑民持相反意見

北德克薩斯大學政治學教授 Orlando J. Pérez 表示，川普週六對馬查多的批評令人震驚。

Pérez 指出：「他（川普）說馬查多在國內不受尊重，這明顯與事實不符，她是最受歡迎的反對派領袖，且諾貝爾和平獎賦予她無可爭議的合法性。」

不過，他也強調川普的言論反映了若無大規模美軍介入，馬查多根本無法掌權。

Pérez 說：「她與岡薩雷斯既沒有掌握權力的杠杆，也缺乏制度基礎，沒有美國的強力支援，他們不可能重返委內瑞拉掌權。」

川普的言論也在南佛羅里達的委內瑞拉僑民中引起廣泛關注。