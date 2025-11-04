jpp-KY 10月營收續創新高 前10月營收超越過去2年總和

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-04 18:10

jpp-KY 經寶精密 (5284-TW) 今 (4) 日公告 10 月合併營收達 3.86 億元，月增 15.6%，年增 52.93%，再度寫下單月新高紀錄，累計前 10 月合併營收衝上 30.12 億元，年增高達 55.46%，甚至超越過去 2 年全年營收總額，確定今年再寫業績新猷，展望明年，仍高度看好 AI 伺服器產業將維持高成長趨勢。

經寶說明，AI 伺服器電源機構件、伺服器機殼、機櫃等產品出貨持續暢旺，顯示公司在 AI 伺服器供應鏈中的角色日益關鍵，並成功掌握雲端和資料中心建置潮流下的龐大需求，展現強勁且穩定的成長動能。

隨著 AI 伺服器應用滲透至各領域產業，AI 運算和雲端存儲的基礎建設使全球主要伺服器品牌客戶持續擴產，帶動高階鈑金結構件需求攀升，經寶近年來積極布局高階 AI 伺服器產品線，涵蓋機櫃 (Server Rack)、伺服器機殼 (Server Case)、電源供應器機構件 (Power Case) 和水冷分歧管與 CDU 冷卻模組等，並以少量客製化製程和垂直整合的金屬結構件能力，成功切入多家全球級客戶專案。

另一方面，經寶表示，航太業務正穩健復甦中，旗下泰國工廠具備 Nadcap 航太製程認證，生產範圍涵蓋飛機駕駛艙航電機構件、座椅與艙內內裝機構件、零組件、機殼結構件，而位於歐洲的四家航太子公司 ADB、Lutec、SPEM、Segnere 則依客戶的生產規劃及需求預期，預計 2 年內恢復雙位數的成長目標。

在航太業務將慢慢恢復到正軌下，經寶正積極推動航太維修與改裝件業務，以進一步擴展高附加價值的航太認證產品線。

展望 2026 年，經寶表態看好 AI 伺服器產業仍將維持高成長趨勢，資料中心、雲端和企業伺服器升級需求將延續至次世代 AI 運算平台，也將不斷強化水冷結構件與精密機構件產能，並優化自動化生產和製程良率，以支撐客戶長期擴產計畫。