〈航太國防展〉jpp-KY聚焦航太、AI雙發展策略 拚拓國際市場

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-17 15:41

泰國精密金屬機構件領導廠商經寶精密 jpp-KY(5284-TW) 將於 9 月 18 日至 20 日參加「2025 台北國際航太暨國防工業展 (TADTE)」，聚焦航太結構件和 AI 伺服器解決方案，展現其泰國和法國雙基地的製造優勢。

經寶精密將參加2025台北國際航太暨國防工業展。(鉅亨網資料照)

經寶說明，本次在台北航太展中，將以 航太 + AI 展示最新航太結構件與伺服器解決方案，強打結合歐洲航太技術優勢和東南亞製造能量的雙重布局。

隨著全球供應鏈持續重組，經寶已成功建立跨區域、跨產業的競爭力，並持續以航太與 AI 雙動能推動成長，展望未來，將穩健朝營收和獲利雙成長邁進。

近年經寶積極拓展歐洲航太版圖，最新併入的 Segnere 主力於板金與組裝，可補足既有子公司在銑削、車削領域的能力，在 ADB、LUTEC、SPEM 和 Segnere 四家法國子公司的互補下，可提供涵蓋銑削、車削、板金、組裝的完整解決方案，有助進一步深化與 Airbus、Dessault、Safran、Thales 等國際客戶的合作。