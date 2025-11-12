偉訓Q3轉盈EPS 0.76元 布局伺服器散熱機殼

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-12 12:44

偉訓 (3032-TW) 公告第三季財報，稅後純益 8630 萬元、每股純益 0.76 元，較上季轉盈；累計前三季每股損失 2.17 元。若排除一次性項目，第三季每股純益約為 2.26 元，前三季累計每股純益為 5.2 元。

偉訓Q3轉盈EPS0.76元 布局伺服器散熱機殼。

偉訓第三季營收 32.95 億元，季增 32%、年增 102%；毛利率 25.1%，季增 5.5 個百分點、年增近 3 個百分點；營業利益 4.23 億元，季增 102%、年增 242%；營業利益率 12.85%，季增 4.46 個百分點、年增 5.28 個百分點。

‌



偉訓說明，第三季營收成長長主要來自電源供應器、機殼和 IPC 產品出貨量增加，以及新併購聲學元件廠珀韻在第三季貢獻營收約 11.6 億元。

累計偉訓前三季營收 813.06 億元，年增 49.4%；毛利率 22.6%、年增 0.75 個百分點、營業利益 8.41 億元，年增 95%、營業利益率 10.35%，年增 2.44 個百分點。

偉訓表示，持續深化 AI 與雲端伺服器機櫃業務，AI 水冷機櫃整合 Manifold、Busbar 與 CDU 關鍵技術，已獲美系雲端大廠測試通過，預計 2025 年底起提供亞洲及北美資料中心需求，將成為 2026 年成長動能。